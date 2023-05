Fosses-la-Ville a mis en ligne la 5e version de son site internet

Or, fosses-la-ville.be fait la révolution dans son arborescence et sa philosophie. Il "nettoie" le contenu obsolète, propose de nouvelles fonctionnalités, se recentre sur une information exhaustive.

Depuis 1998, année pionnière, en pleine préhistoire de l’ère numérique, c’est la 5e refonte, afin de coller aux évolutions technologiques, d’épouser les habitudes et besoins nouveaux des internautes.

"J’ai commencé à y travailler en août. Il aura fallu 9 mois, mais pas à temps plein", détaille le webmaster. Et en collaboration avec l’intercommunale iMio (Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle), qui fournit l’infrastructure, le programme et le suivi.

Un leitmotiv a guidé l’architecte de l’arborescence revisitée: faire en sorte que le citoyen trouve rapidement les informations clef. Et c’est réussi: reconstruit du niveau zéro, le site est plus visuel, plus interactif, la navigation plus fluide.

En un clic… tout savoir

La version 2023 du site suit l’inexorable mouvement d’une accessibilité en ligne, via des e guichets, à des formulaires numérisés. Ça va du changement de domicile à la composition du ménage, en passant par tous les actes fondamentaux de l’État – civil.

Prendre rendez-vous ou faire une déclaration d’installation d’un système d’alarme sont devenus une formalité, et n’ont jamais été aussi faciles (à ceux qui maîtrisent l’outil bien sûr). Une cinquantaine de formulaires sécurisés et authentifiés seront, après validation par le fédéral, à disposition des citoyens.

Seule la demande est prémâchée en ligne, mais Il faudra toujours passer au guichet pour la finaliser, entre humains. Le site est résolument responsive, c’est-à-dire que sa présentation s’adapte automatiquement selon qu’il est consulté sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Par onglet interposé, nous partons explorer toutes les strates et curiosités de cette cité d’art et d’histoire.

Outre les onglets classiques (Ma commune et Vivre à Fosses), deux petits nouveaux déboulent dans le décor et témoignent d’un grand chambardement. Premier d’entre eux, "Je suis" (qui ?), question si bien documentée qu’il en résulte une diversité de profils. Selon que vous êtes demandeur d’emploi, jeune, nouvel arrivant, organisateur d’événement, parent, touriste et même journaliste, vous aurez accès à des infos et des services ciblés.

Seconde innovation: bouger et découvrir. Et, à Fosses, il y a de quoi faire beaucoup bouger le visiteur. La nouvelle appellation décline un florilège de domaines: le tourisme et le patrimoine (ou le bon vieux syndicat d’initiative en ligne, augmenté d’une carte d’identité de la commune). Les grands événements (du pèlerinage aux baguettes à la Saint-Feuillen, en passant par les Limotches et les grands feux). La culture ensuite. Suivent les sports, le jumelage (avec Orbey) et les mouvements de jeunesse. Naturellement, on découvre aussi le pays de Fosses, côté nature, où le célèbre lac de Bambois occupe la première marche du podium.

Dernière des cinq clefs de voûte de l’édifice virtuel: "En un clic". Et en un clic, l’internaute aura tout le temps de s’imprégner des Actualités, de faire des projets dans l’ Agenda, de suivre l’évolution du territoire dans la jungle austère des Avis et enquêtes. D’explorer la panoplie des Démarches et infos pratiques ayant trait aux aspects de la vie les plus rédhibitoires, comme le don d’organes, de son corps à la science ou de l’euthanasie. alternatives: survoler les Publications & les Brochures, passées et présentes, dont les bulletins communaux. Enfin, pas le plus joyeux, découvrir les dessous des Taxes & Redevances. Tout le monde aura compris que, désormais, le voyage à Fosses en ligne est sur mesure.

Précurseur

Pas étonnant que Fosses soit à la page. «Déjà, en 1998, une année de St-Feuillen, Fosses avait été avant-gardiste», rappelle Jean-Pierre Romain. Effectivement, le nombre de ces communes visionnaires se compte sur les dix doigts de la main. «Diplômé en graphisme et développeur indépendant, j’avais pris mon bâton de pèlerin pour aller rencontrer trois acteurs majeurs de la vie fossoise : le collège communal, la confrérie Saint-Feuillen et l’État-major de la septennale». Et les trois y ont cru, ce qui n’était pas gagné.

Un espoir fou

Jean-Pierre Romain, c’est aussi celui qui, tant que faire se peut, rectifie les âneries et jugements à l’emporte-pièce dont Facebook est coutumier. Où les coups de gueule épidermiques, nourris d’une mauvaise compréhension, ou à l’ignorance, supplantent l’information juste. «L’espoir, à travers ce site 5.0, c’est que les citoyens reviennent à la source de l’information», dit-il, certifiée et véritable. Et, dès lors, qu’elle soit commentée sur de saines bases.