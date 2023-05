Charleroi: une septuagénaire semi-consciente violée aux urgences

"Une mémoire d’opportuniste"

Une première fois, l’inquiétude est de mise face au comportement de Bernard. Il vient d’être interpellé par une jeune infirmière en train d’arpenter le couloir du service pédiatrie de l’hôpital et d’entrer dans deux chambres. Le service sécurité est alerté et tout le monde pense que Bernard va sagement regagner sa chambre. Mais quelques instants plus tard, un témoin découvre l’homme de 30 ans, pantalon baissé dans une position sans équivoque dans la chambre numéro 16. L’occupante a sa blouse relevée jusqu’à son cou, son lange par terre, arraché par son agresseur. À moitié consciente, la patiente vient d’être violée.

À la barre, ce mercredi matin, le jeune prévenu évoque "un trou de mémoire" et prétend ne plus garder le moindre souvenir de l’agression sexuelle. Il se remémore cependant les événements qui sont déroulés avant le viol et après, quand il s’est réveillé au poste de police. Entre ces deux moments, c’est le black-out complet. Pour le substitut Vervaeren, ce n’est rien d’autre qu’une simple démonstration de ce qu’on appelle une "mémoire opportuniste". "Entendu juste après les faits, il se souvenait qu’il était à l’hôpital, qu’il a dit qu’il cherchait la sortie et que c’était la victime qui voulait." La crainte d’une possible récidive n’étant pas exclue, le parquet requiert une peine ferme de 10 ans de prison.

À la défense, on plaide une ultime chance via un sursis probatoire. Bernard a déjà bénéficié à deux reprises de cette mesure de faveur, en 2021. Deux ans plus tard, il risque gros. Jugement le 24 mai prochain.