Rencontre avec Jean-Christophe Gobbe et Michaël Sacchi: des Carolos jusqu’au bout des ongles qui font battre le cœur du Rockerill

La naissance

"En 2000, j’ai créé un collectif d’artistes qui s’appelle Les Têtes de l’Art, explique Michaël Sacchi. Je recherchais des endroits un peu insolites dans la région de Charleroi. Après une dizaine d’expos, j’ai décidé d’en organiser une ici. Le bâtiment était abandonné et je suis allé voir le proprio qui était Cockerill. Je n’avais pas les moyens financiers d’acheter ce bâtiment et je me suis tourné vers mon ami Thierry Camu qui était antiquaire à la base. Il a vu le potentiel du lieu et il m’a dit OK. On a fait l’inauguration en mai 2005." Mais l’aventure a démarré officiellement sous forme d’ASBL en 2007. "À ce moment-là, raconte Jean-Christophe Gobbe, je travaillais au Coliseum (NDLR: ancienne salle de spectacle à Charleroi) et ils ont décidé de m’intégrer au sein de l’ASBL pour la constituer."

La montée en puissance

De cette première expo dédiée aux arts plastiques, petit à petit, le cœur des anciennes forges de la Providence a rayonné bien au-delà de la cité sambrienne: les Apéros industriels, le Flesh Factory Festival, les soirées Flashforward, le Rockerill Festival, les R.E.V. Parties (Rockerill-Eden -Vecteur), le label Rockerill Records, le futur studio d’enregistrement, etc. D’année en année, les événements musicaux n’ont fait que monter en puissance. "Des anecdotes avec les artistes, j’en ai des dizaines, confie Jean-Christophe Gobbe, mais mon plus beau souvenir reste Laurent Garnier qui est pour moi l’un des meilleurs DJ au monde. Il m’a fallu huit ans de démarches, de rencontres pour qu’il vienne se produire au Rockerill. Ce fut vraiment un travail de longue haleine."

La transition

Il y a quelques mois, un rapprochement a été amorcé avec la Ville de Charleroi qui devrait aboutir au rachat du bâtiment.

"C’est en cours de rachat, ça a été acté au collège communal, explique Jean-Christophe Gobbe. Avec le projet de rachat, il y a pas mal de choses qui vont changer. Si la Ville amène le projet où elle veut le voir aboutir, le Rockerill, ce ne sera plus 3 personnes comme c’est le cas aujourd’hui, mais ce sera 10 personnes qui travailleront ici. On va se retrouver avec un outil conséquent, avec une salle de spectacle qui sera grande comme l’Ancienne Belgique."

Le futur

"Depuis le rachat par Mika d’une friche industrielle jusqu’au jour où nous passerons le témoin à des gens qui vont assurer la relève, confie Globul, nous serons contents d’avoir pu contribuer à l’élaboration d’un projet qui fera du Rockerill, je ne dirais pas l’AB carolo, mais en tout cas une salle de concert et d’événements qui aura pris plus de grandeur, plus de hauteur. On recevra peut-être une petite plaque (rires)"

Ou une épitaphe au cimetière, plaisante Mika: "Ci-gît Globul, programmateur, mort au service de la culture carolo…"

Rockerill Production ASBL: rue de la Providence, 136 à 6030 Marchienne-au-Pont

www.rockerill.com