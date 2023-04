Fosses-la-Ville : une marche des monastères de 100 km pour son 50e anniversaire

En Belgique, le demi-siècle d’existence d’une association donne en effet droit d’introduire une demande de candidature pour l’obtention du flatteur titre "royal". Ce que la présidence du Footing Club a évidemment fait.

À titre royal, week-end royal, les 12 et 13 mai prochains, au départ du hall sportif de Sart-Saint-Laurent.

Leur jubilé, ils le célébreront sans surprise en marchant, peu ou beaucoup, et en invitant le plus de monde à les suivre. De l’éventail des itinéraires fléchés, correspondant à toutes les conditions physiques, l’un d’eux osera le 100 km, une longue distance qui amènera ces sportifs endurants à marcher sous la lune.

Cette marche anniversaire, 41e du genre, fera le grand tour des monastères de la Marlagne, ainsi qu’elle est appelée.

Nous rencontrons le président de ce club codé NA001, un numéro qui ne doit rien au hasard: "Nous avons été le 1er club de la province de Namur à s’affilier à la Fédération Francophone de Belgique des Marches Populaires, la FFBMP", rappelle Jean Piret, alerte septuagénaire. C’était en 1973. S’il fallait encore démontrer que la marche entretient la forme, en 50 ans, le Footing Club n’a connu que deux présidences: la première, de 1973 à 2010, administrée par Jean Decuyper, le fondateur de l’Athlétic Club de Tamines, en 1957, et la seconde animée par Jean Piret.

La marche des monastères

Par la suite, en 1972, l’Athlétic Club se scindera en deux branches: l’Athlétic Fosses se cantonne à la compétition, et le Footing se spécialise dans la marche touristique et d’orientation.

Le Footing s’est rangé des voitures avec entrain. Le coup d’envoi d’une des premières marches remonte à mai 1974, au départ du café Fer à Cheval, rue du Grand Étang, à Bambois. À l’époque, les distances n’excèdent pas 20 km. Tous les départs sont donnés soit d’un café soit d’une salle, pour asseoir la convivialité. Rien de mieux qu’un petit noir pour se mettre en route.

En 1982, le Footing a tellement le vent en poupe, suite à l’arrivée de personnes enthousiastes au sein du comité, qu’il reçoit le Trophée du Mérite Sportif de la Ville de Fosses. C’est en 1983, un 1er octobre, qu’a été organisée pour la première fois la "Marche des Monastères", une balade originale reliant notamment les abbayes de Floreffe, Maredsous et Saint-Gérard, et qui fera la renommée du Footing Club. Succès total en effet puisque 117 marcheurs issus de 31 clubs fouleront les pittoresques chemins nimbés de brume de l’Entre-Sambre et Meuse.

En 1990, le club s’inscrit dans l’aventure d’un nouveau challenge: les 100 km de l’Entre-Sambre et Meuse.

L’avantage d’aller se vider la tête par les petits chemins, c’est que ces derniers restent ouverts. "Indirectement, indiquent Monika Napierala, secrétaire, et Béatrice Vandy, trésorière, on contribue à la promotion du petit patrimoine populaire, par nos publications sur les réseaux sociaux. On contribue à la préservation des vieux sentiers", sur l’assiette desquels, faute de promeneurs, la nature reprendrait inexorablement ses droits en les refermant. "On les fait parfois nettoyer. On leur permet de survivre", complètent-elles.

En 1983, le club comptabilisait 85 membres. Trente ans plus tard, ils sont 243, signe d’une saine notoriété.

En un demi-siècle, le Footing club dit avoir organisé quelque 150 000 marches au milieu des oiseaux.

Week-end anniversaire royal, les 12 et 13 mai 2023. Le vendredi, départ des 100 km à 21 h. Ouverture du secrétariat à 17 h, hall sportif de Sart-St-Laurent.