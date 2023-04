En cause ? Le comportement menaçant et dangereux de Marc, 27 ans. Ce jour-là, il a complètement vrillé après avoir ingurgité un cocktail détonant et dévastateur pour son système nerveux: plus d’un gramme d’alcool dans le sang, une grosse quantité de cocaïne, des médicaments et du cannabis.

Hormis bien sûr le cocktail détonant ingurgité par Marc au fil de la journée, deux détails ont fait basculer le prévenu: la visite de la compagne de Marc à un médiateur de dettes et un accident de roulage rue du Vieux Saule à Farciennes. Juste après, alors que la police cherche à entrer en contact avec lui, Marc exhibe une barre de fer et tire vers le sol avec une carabine à air comprimé avant de se retrancher à son domicile.

Pendant deux heures, Marc insulte, nargue et menace les agents postés autour de sa maison avec sa carabine d’une fenêtre située au premier étage de la maison. Le forcené filme même la scène, avec son téléphone. Un coup de feu est même tiré dans la façade par les policiers, ce qui témoigne de la forte tension présente sur place.

Des cigarettes en guise d’appât

Vers 21 h 15, Marc est finalement maîtrisé par les policiers grâce à un paquet de cigarettes déposé sur le trottoir en guise d’appât et après un coup de taser qui l’immobilise au sol.

Face à la justice, le jeune homme admet avoir gardé une bribe de souvenirs de ce Fort Chabrol. Détail inquiétant: Marc était, au moment des faits, suivi pour ses addictions. Au lieu des trois ans de prison requis par le parquet, c’est une peine de deux ans de prison qui est prononcée contre le prévenu.

Durant cinq ans, ce dernier devra s’abstenir de consommer alcool et produits stupéfiants, démontrer son abstinence et ne plus jouer aux jeux de hasard pour respecter le sursis probatoire.