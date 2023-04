A la rue du Gay (Falisolle), la carrière d'Aisemont rend les nuits infernales

Ce mardi matin, face au site blanc auréolé du ciel printanier, trois d’entre eux ont apporté les traces de trois ans de correspondance régulière avec des responsables de Carmeuse et de sa consœur Sagrex, qui a rejoint le site d’Aisemont en 2018. Ainsi que des rapports d’analyse acoustique compilant dans des tableaux des relevés de décibels enregistrés par des sonomètres. Une étude commandée par Carmeuse et objectivant les nuisances.

Pour les riverains, celles-ci, qui chevauchent deux territoires, émises à Aisemont (Fosses) et ressenties à Falisolle (Sambreville), sont devenues infernales. Au point que, "la nuit, on doit fermer les fenêtres."

Réceptive, Carmeuse a invité les riverains à noter les heures problématiques et à exprimer leur ressenti. Pour l’un d’eux, la situation, de 22 h 40 à 3 h 40 du matin, a été décrite comme insupportable.

"La nuit, la norme, c’est 50 db. 60 en journée. Les sonomètres sont clairs: elle est dépassée", certes pas de beaucoup, avec des pics de 51,4 db. C’est surtout la nuit que ça coince.

Ces volatils assauts sonores sont d’autant plus mal vécus que les voisins du site carrier ont l’impression que les multinationales en question, derrière une attitude a priori conciliante, les baladent. "Ils jouent le chrono pour gagner du temps et nous prennent pour des pantins", assène Luc Gillot.

Une allégation non partagée par Carmeuse qui dit travailler à des solutions.

La situation est paradoxale. Les riverains ne voient aucune amélioration: les vents dominants continuent de leur apporter toujours autant de nuages de poussières blanches qu’il y a 3 ans, ainsi que des fracas de pierres dans les trémies de concassage. Or, riverains et responsables dialoguent, quand ils ne se mettent pas à table. "Mais ils nous endorment pour avancer dans leur projet caché: celui de devenir une méga-usine en Europe", en vient à penser Luc Gillot. La construction d’une unité de biométhanisation, comme source d’énergie alternative, est d’ailleurs à l’enquête publique, "alors qu’elle va générer un nouveau flux de centaines de camions par année."

À Aisemont, Carmeuse, qui fait figure d’institution, ne s’est pourtant jamais fait épingler par le passé pour des décibels sortis des clous et mettant à l’épreuve le système nerveux. Où la machine s’est-elle grippée ?

Une grosse butte arasée

Les riverains, tout comme Carmeuse, attribuent cette accentuation du bruit à une modification du relief historique du site. La multinationale s’est en effet étendue. Elle a bâti de nouvelles installations de déchargement des trains et des camions apportant les pierres, ce qui l’a amenée à dégager de l’espace au sol et à faire disparaître une énorme butte arborée qui faisait office d’écran anti-bruit naturel. Cet impact sur la tranquillité du voisinage n’aurait pas vraiment été envisagé. Ce fut une surprise. "Et qu’en sera-t-il, poursuit Luc Vandeloise, quand les bandes transporteuses se mettront en route."

Les décibels jouissant d’un nouveau boulevard, les riverains se plaignaient encore, jusqu’il y a peu, du "bip" strident de recul des engins. Une concertation a permis de faire taire ces aigus dans l’inconfort ambiant de la nuit.

Les riverains ont déjà alerté la police régionale de l’environnement, qui est descendue sur le terrain, et saisi en son temps un bureau d’avocats spécialisés qui est allé en recours jusqu’au ministre Borsus. Mais en pure perte.

"On sait qu’ils étaient là avant nous. Que c’est une force économique favorable à l’emploi. Mais, au-delà de l’écoute, on veut du respect, et co-construire une solution avec eux", indiquent les riverains.

Jean-Francis Goisse, lui, de la rue de Claminforge, a mal à son ruisseau, le ry de Fosses. Dont l’eau se colore du blanc de la chaux et du jaune du sable selon les rejets des eaux usées de la carrière, avant de redevenir transparente. Des matières qui étouffent la faune et la flore.

Pierre Wiame

Un talus boisé sera recréé: début des travaux en été

L’un des interlocuteurs des riverains est Frédéric De Visscher, secrétaire général de Carmeuse. Ce dernier indique d’abord que Carmeuse veille à entretenir de bonnes relations de voisinage en instaurant des comités d’accompagnement. Un tel comité, qui permet de relayer des ressentis, existe à Fosses depuis 2008. Il en existe désormais un second à Falisolle. Mais cette instance bute sur des délais parfois très longs. «Que des riverains se plaignent de notre activité, ça ne nous enchante évidemment pas. Les études acoustiques demandées ont effectivement montré des dépassements par rapport aux normes. Or, nous nous devons de nous mettre en ordre.»

Une des pistes proposées par Carmeuse consiste à recréer un talus de terre anti-bruit, et à le reboiser. Un chantier plus facile à annoncer qu’à faire. Mais, promet le secrétaire général, "nous devrions l’entamer au courant de cet été, en sachant aussi qu’il faudra du temps avant que les arbres ne fassent tampon anti-bruit entre l’usine et Falisolle.» P.W.