Sambreville: face à la noue de Moignelée, la cabane du pêcheur ressuscitée

Il faut s’y aventurer à pas de loup, avec des yeux de poète émerveillé devant ce spectacle faisant des ronds dans l’eau immobile et perpétuant le miracle de la vie.

Ce vendredi matin, nous retournons en ce lieu bucolique que l’homme a rendu à la nature il y a très longtemps. Parce que le site, appartenant à la Région et géré par l’IDEF – (l’institut sambrevillois de défense de l’enfance et de la famille)– vient de faire l’objet d’un aménagement financé à hauteur de 47 000 € par la province de Namur. Un partenariat gagnant afin d’améliorer le cadre de vie, en collaboration avec le Département Nature et Forêt (DNF) de la Wallonie.

Le site chevauchant en partie la commune d’Aiseau-Presles et la province du Hainaut, ces acteurs ont également dû être informés du projet et donné leur accord.

L’aménagement du site a consisté à installer un ponton de bois d’observation, en chêne indigène, réalisé par un menuisier de Velaine, à tracer un cheminement par escalier pour y accéder mais, surtout, à restaurer la cabane du pêcheur.

Une expo permanente

Là, devant, les paroles de la chanson de Francis Cabrel s’envolent de la mémoire pour y sonner juste. "Là, dans la cabane du pêcheur, j’ attends que le monde soit meilleur". Un programme coulant de source tant la noue appelle une déconnexion. L’ancien méandre remontant au temps du cours libre de la Sambre, il s’est mué en espace de pêche à la ligne depuis les années 80, sous l’impulsion de feu Henri Surinckx.

La cabane, dominée par le terril de Bonne Espérance, a bénéficié d’un ravalement total: nouveaux châssis, remise en peinture des façades, plantation de végétaux (ni exotiques ni invasifs) et création d’une avenante terrasse.

La noue ne fut pas toujours ce havre ressourçant de biodiversité. Il fut un temps où des indélicats venaient en effet y jeter des vélomoteurs volés ou y allumer des feux.

Cette réhabilitation de la cabane du pêcheur vise à recréer une dynamique. Aucun pêcheur à la ligne n’y refera plus le monde en attendant que ça morde. La cabane accueillera désormais une exposition permanente et didactique (à venir), à l’initiative de l’IDEF, consacrée à la vie d’un plan d’eau et à sa nature environnante. Une 3e phase de travaux consistant à reconsolider la berge centrale, qui s’érode et s’affaisse, et a été abandonnée. Trop coûteux. Cependant, s’agissant d’un site Natura 2000, il vaut mieux limiter les interventions humaines susceptibles de perturber l’intimité de cet espace de reproduction et de migration. Ce qui n’empêche pas le sentier de grande randonnée (GR) de le traverser, via le halage tout proche.

La vieille Sambre ce vendredi matin est vernie comme une carte postale. Il en ressort sa signature la plus noire: des silhouettes frêles d’arbres morts ne servant plus qu’à héberger les hôtes pullulant de ce sanctuaire naturel.

Pierre Wiame

Une cérémonie annulée

Pour la petite histoire, l’institution provinciale, soucieuse de soigner sa visibilité, avait programmé une cérémonie protocolaire et inaugurale, suivie d’un verre de l’amitié et d’invitations à des balades guidées. Ce sympathique moment d’immersion devait se tenir le dimanche 26 mars. Le bourgmestre Jean-Charles Luperto avait, dit-on, déjà rédigé un discours quand tomba un message d’annulation, le 23 mars. En fait, un comble, aucun député provincial ne pouvait se libérer pour cet événement au vert. La Ville a préféré annuler pour éviter l’entre-soi.

La Sambre sauvage

La restauration minimaliste du site englobe l’accrochage sur un des murs de la cabane du pêcheur de trois panneaux didactiques retraçant l’histoire quelque peu mouvementée de ce site rendu à la nature suite aux rectifications des berges de la Sambre. L’un d’eux raconte la Sambre avant 1928, quand la rivière coulait à l’état naturel.À l’époque, son cours d’eau sauvage, idyllique pour les peintres avec ses berges végétalisées, opposait cependant aux bateliers de nombreux obstacles à la navigation : crues et sécheresses, brusques montées des eaux dues aux orages, bancs de terre et rochers affleurant à la surface. La décision de canaliser la Sambre sera prise par le régime hollandais, avant 1830 donc, afin notamment de répondre à l’augmentation de la capacité de transport, concomitante à l’arrivée de la révolution industrielle.

Une architecte

Le chantier est signé du bureau d’architecte paysagiste, Carine Lepage (bureau CD plus Landscap architects), tandis que les travaux ont été réalisés par l’entreprise Dubois Frères, spécialisée en parcs et jardins.