Interbio à Sombreffe: "On fournit le bio le plus local possible, au meilleur prix" (vidéo)

"Mon épouse et moi avons toujours considéré comme une priorité de donner à nos enfants la meilleure alimentation possible." Professeur de math de profession, André Lefèvre a "toujours" cultivé dans son jardin un potager, qu’il a étendu au fil du temps. Une fois pensionné, il est passé à la vitesse supérieure: "Aujourd’hui, on cultive 60 hectares, c’est l’équivalent de 120 terrains de football." La difficulté pour les producteurs bio, explique-t-il, étant à la fois d’atteindre une taille suffisante pour être rentables et de trouver une filière pour écouler la production. "Avec deux autres fermiers avec qui je m’étais associé, on avait recours à un grossiste, mais qui a fait faillite. Alors en 2014, je me suis lancé." Créant sa société "GPFL-bio", rebaptisée "Interbio" dans un second temps. Sa philosophie: "Vendre du bio au-dessus de tout soupçon, le plus local possible, au meilleur prix dans l’intérêt du producteur." Mais aussi, complète le patron, dans le but de démocratiser le bio: "Dans ma conception, ça ne doit pas être réservé qu’aux “richards”. Mes parents étaient ouvriers, j’ai toujours été sensible à ça…"