Arsimont: Le pont de la rue Hayette sera démoli et reconstruit

On apprend ce vendredi matin que ce pont a même un nom, le Tienne Baudouin, et qu’il existe depuis une centaine d’années. "Sa fonction principale est de relier de manière pédestre les promeneurs entre Arsimont et Auvelais", précise le communiqué. Selon l’administration sambrevilloise, comme toute infrastructure construite en pierres, celle-ci s’est érodée avec le temps et les inondations de juillet 2021 ont fortement dégradé sa stabilité. L’administration détaille ensuite l’historique de ses interventions pour résoudre la situation. Elle n’est pas restée inactive mais elle ne l’a étrangement pas communiqué au principal intéressé.

Rétroactes. C’est à la suite de l’alerte d’un riverain, le 26 avril 2022, qu’un arrêté de police interdisant toute circulation motorisée sur le pont a été rédigé, et ce dès le lendemain, le 27.

"Ce que M.Gillot semble oublier de vous préciser, c’est que la Commune a aménagé un accès à partir de la rue de la Bruyère au cours de l’été 2022", complète le communiqué de presse.

Des travaux à l’automne

Un marché de services a ensuite été passé avec le bureau d’étude Bsolutions. "L’étude concernant la démolition et le remplacement du pont est en cours. Cependant, des consultations préalables doivent intervenir avec le Service public de Wallonie (la direction des Voies hydrauliques et la direction des Cours d’eau non navigables), ainsi qu’avec l’Inasep qui possède un collecteur d’eaux usées à proximité du pont ainsi qu’avec ELIA, gestionnaire des lignes à haute tension."

Le dossier technique devrait être approuvé par le conseil communal au cours du deuxième trimestre de 2023. "Et, si tout se passe ainsi que nous le souhaitons au niveau de la procédure administrative de l’attribution du marché, les travaux devraient être réalisés à l’automne 2023", conclut le communiqué. C’est donc par voie de presse que M. Gillot est enfin informé de l’état d’avancement du dossier. On peut légitimement se demander pourquoi, au lieu de lui communiquer ces informations, le service Travaux de Sambreville a préféré laisser ses mails sans réponse, le tenir dans l’ignorance et même, pour finir, lui raccrocher au nez.