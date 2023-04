Fosses-la-Ville: La Rosière, un parking bucolique

Le paisible ru traversant la cité a donné son nom à cette plaine urbaine que l’autorité communale a voulu dédiée au stationnement des voitures. À quelques pas du centre historique, les riverains comme les visiteurs de passage, dès l’été prochain, pourront y immobiliser gratuitement leur voiture en toute sécurité, et le temps qu’ils veulent. Pourquoi aménager un parking à cet endroit ? La Ville de Fosses a acquis à dessein le terrain en 2017.

La mise en œuvre de ce projet paysager entre dans le cadre de l’opération dite de rénovation urbaine, au long cours, qui a identifié un portefeuille de 17 fiches, chacune correspondant à une action forte et participant à un vaste big bang de refonte des vieux murs pour faire advenir un centre rénové en phase avec la modernité du 21 siècle.

L’aménagement d’un parking urbain redessine un centre-ville plus attractif au même titre que la reconfiguration des places centrales du Chapitre et du Marché générera une nouvelle dynamique. Les cheminements retracés sur de nouveaux pavés, et l’apport généreux d’arbres et d’arbustes, la gorgeront d’une âme nouvelle susceptible d’y faire accourir de nouveaux touristes d’ici et d’ailleurs.

"Ce parking, c’est la 17e fiche, soit la dernière. Mais, compte tenu de son impact positif sur la mobilité, le comité de pilotage l’a activée sans délai", souligne Pierre-Jean Vandersmissen, conseiller en rénovation urbaine. Si on veut revoir des touristes à Fosses, de préférence attablés, il faut évidemment qu’ils puissent accéder à un parking convivial.

Une venelle au vert

À cette aire de stationnement contemporaine nichée dans le vert, et aménagée en contrebas de la rue Donat Masson, et de l’Espace Winson, on y accède par la rue des Zolos. Mais, à quelques minutes à pied de l’auguste collégiale, La Rosière ne proposera pas aux automobilistes que 53 places joliment engazonnées. "Il est aussi question d’aménager une promenade urbaine le long du ruisseau", précise le conseiller. Raison pour laquelle le parking sera en partie enjambé d’une passerelle en bois avec, au bout de celle-ci, un point de vue bucolique et d’intérêt paysager à observer et à admirer.

À cet endroit charnière de la cité, la ville murmure de concert avec la nature. Elle pactise avec elle. Ce n’est pas tout: un "dépose-minute" sera également créé, notamment pour faciliter l’accès aux écoles le matin et fluidifier la circulation aux abords de celles-ci. Enfin, les automobilistes pourront quitter la plaine asphaltée et engazonnée par une venelle existante, qui sera aménagée en conséquence afin que les riverains et piétons puissent accéder à cette partie de la ville à pied, notamment à l’Espace Winson et, plus loin, pour les adeptes de la marche, au centre commercial Shop in Stock.

Bucolique, jusqu’au fond des yeux.