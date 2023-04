Le cortège de la Cavalcade d’Auvelais a marché à la baguette (Vidéo et photos)

Faiseurs d’ambiance

Quand on évoque le carnaval, on pense davantage aux costumes, aux grimages et aux cotillons. Mais pas question d’insinuer que les musiciens jouent un rôle secondaire dans le décorum carnavalesque. La preuve, un cortège sans rythme, c’est aussi triste qu’une bière sans mousse. Corentin Langelez, l’un des six joueurs de tambour des Gilles sambrevillois, n’en démord pas. "On est là pour mettre l’ambiance, pour motiver tout le monde", dit le trentenaire. Dans la famille Langelez, la passion pour le folklore, et surtout pour l’instrument, se transmet de génération en génération. "Je ne saurais plus dire quand j’ai commencé. Je n’ai pas suivi de formation. C’est mon père, qui joue aussi du tambour, qui m’a tout appris", indique notre interlocuteur. D’aucuns qui ont battu le pavé auvelaisien en ce lundi pascal feront le lien avec leur propre parcours initiatique.

Mais dans les membres des vingt groupes qui composent le cortège de cette 131e Cavalcade, quelques-uns font presque figure d’exception. Hormis une maman qui fut jadis majorette, rien ne prédestinait Davik Jonik à donner la cadence. "J’avais cinq ans lorsque j’ai vu passer des tambours. Ça m’a tout de suite fasciné", explique-t-il. Aujourd’hui âgé de seize ans, David participe à sa première Cavalcade auvelaisienne. Mais c’est depuis qu’il en a onze qu’il tient les baguettes pour la Clique de Chénée. "Aujourd’hui, je suis là pour soutenir les Djoyeus Djales Di So Corti de Tilff", confie l’adolescent, impatient de frapper caisse claire et cymbale.

Il en a eu tout le loisir durant les trois heures qu’a duré le défilé. Mais vu son jeune âge, David aura dû faire preuve de mesure au moment de célébrer la fin des hostilités avec ses acolytes adultes. Les percussionnistes le savent ; ce n’est que lorsque leurs poignets s’arrêtent de trinquer qu’ils peuvent enfin lever le coude.