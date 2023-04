Saint-Gérard : entre le potager et l’assiette, il n’y a qu’une camionnette

Nous avions déjà rencontré à l’automne 2018 ce producteur alternatif, soucieux de la bonne alimentation de ses concitoyens, qui préfère nourrir ses fruits et légumes à l’énergie positive, façon bio, plutôt que recourir aux additifs et autres produits chimiques. Tout à son honneur.

À l’époque, ce potager différencié occupait 80 ares. Aujourd’hui, il tourne autour des 2,5 ha, une superficie plus que doublée, sans compter les quatre serres.

Cependant, dans l’ère post-Covid 19, le marché du "bio", après avoir décollé pendant les confinements, et rempli des corbeilles entières par le biais des sites internet, s’est écrasé. "Un pic jamais vu. 100 % en plus. Et puis, paf. On est passé de plus ou moins 200 commandes/semaine à moins de 10", regrette-t-il, sans toutefois se laisser abattre. "Pour une alimentation saine et durable, on engage beaucoup de notre personne, on met beaucoup d’énergie, et on n’en a aucun retour. La clientèle n’est pas fidèle mais itinérante." Pressée comme avant, courant après le temps, elle a passé son chemin.

Les secteurs vrac, bio et circuit court, après s’être envolés pendant le Covid, endurent la même galère: la désaffection de la clientèle. Frappé par la succession des crises ayant érodé son pouvoir d’achat, le consommateur, qui a la mémoire courte, est retourné massivement au supermarché. Le voilà retombé dans son travers: privilégier les premiers prix d’un hard discount à la qualité des produits certifiés d’un artisan du terroir. Parfois juste par facilité, pour s’éviter une course chez l’artisan.

Dans son petit magasin de ferme, Philippe Defoin vend ses dernières asperges, blanches et vertes, cultivées façon bio à Malines (Mechelen). ©EDA

Rue Haie Mayet, contigu à son domicile, Philippe Defoin achalande un petit magasin de ferme de ses fruits et légumes ainsi que d’autres saveurs d’épicerie régionales, comme cette farine de froment du moulin de la ferme Baré, à Balâtre, ou encore ces œufs bio de la ferme de Palissade, à Sart-Saint-Laurent. Et bien d’autres produits, biscuits, pâtes à tartiner, confitures, pâtes, gelées, miel et jus de pomme. Tous bio.

Philippe Defoin ne comprend pas. En tant que maraîcher, fidèle des marchés de Gerpinnes, Mettet et Saint-Gérard, il constate que le bien-manger est en chute libre partout. "L’autre jour, sur le marché de Mettet, – qui aurait chuté de 50 % en termes de fréquentation – nous n’étions que quelques-uns à nous poser les mêmes questions: qu’est-ce que les gens mangent ? Où vont-ils et, surtout, où sont-ils ? Ils ne peuvent pas tous être à Givet."

Ils seraient donc juste retournés au supermarché.

Il fallait non seulement garder le moral mais surtout trouver la parade pour reconnecter des consommateurs perdus au bien manger.

La solution, c’est une jeune femme de 28 ans, Romane Michel, une Jamboise experte en communication, qui l’a apportée. "Elle a d’abord rajeuni le site internet, l’a rendu plus attractif, plus fluide", explique Philippe Defoin. Les fruits et légumes de ce jardinier de la bonne bouffe sont entrés dans une boutique en ligne lumineuse et revisitée, de quoi donner envie aux gens de se commander un gourmand colis de la semaine.

Philippe Defoin cueille ses derniers poireaux. ©EDA

Une livreuse au volant

La grande nouveauté, guère sorcière, c’est que les cageots certifiés du bien-manger prennent désormais la camionnette, avec Romane derrière le volant pour les livrer. Uniquement le vendredi à partir de 18 h, et dans un rayon de 20 km. Coût de la livraison: 3 €.

En 2018, ce cultivateur local avait lancé le slogan: "De notre potager à notre étal, de notre étal à votre assiette". Du nouveau concept a éclos une devise qui rime richement: "De notre potager à votre assiette, il n’y a qu’une camionnette".

Pour finir, Philippe Defoin nous emmène dans ses champs et dans ses serres, ainsi qu’au beau milieu de ses poireaux. Il termine de vendre les asperges blanches et vertes (originaires de Malines en Flandre), ainsi que les choux et les oranges de montagne. Il commence les petits pois et les premières nouvelles carottes. Il promet que la corbeille des beaux jours sera bien garnie: de tomates, de salades, de poivrons et d’aubergines. De patates douce, d’un fragile petit fruit rouge nommé framboise et de melon. Parfois, pour tout ça, Philippe Defoin laisse échapper un merci à ses plantes.