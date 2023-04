Farciennes: Mercedes, occupant de marque à Fontenelle

Une concession logée dans un nouveau bâtiment, mais qui n’est pas inconnue pour autant. "Il s’agit du déménagement de notre concession de Gilly", en bordure de la route de la Basse-Sambre, dont les bâtiments sont loués par le distributeur. "À Farciennes, nous disposerons de davantage d’espace, notamment pour les ateliers", poursuit le general manager. La concession Mercedes vise en effet l’occupation de 4,5 hectares de terrain, dont 7 000 m2 par des constructions. Ce qui en ferait le plus important occupant de cette zone d’activités développée par l’entreprise Wanty.

Le groupe SAGA n’y créera donc pas d’autres activités que celles qu’il exerce déjà à Gilly. "On veut pérenniser les activités existantes. C’est-à-dire les départements voitures, véhicules utilitaires, camions, carrosserie. Le nouvel espace permettra de développer nos activités de vente de véhicules neufs – particuliers et camionnettes – (NDLR: avec une gamme très développée dans l’électrification, camions compris) et de véhicules d’occasion." On notera à ce propos que la nouvelle concession jouera un rôle accru, au plan logistique, au sein du groupe SAGA, pour le reconditionnement des véhicules d’occasion Mercedes-Benz Certified.

Le site farciennois n’a pas été choisi par hasard. "Nous avons déjà, parmi nos huit concessions, quatre qui sont à l’ouest de Charleroi, à Nivelles, La Louvière, Saint-Ghislain et Mons. Ici, nous sommes à l’est de la périphérie plus du côté de Namur. L’endroit est idéal pour son accessibilité, sa proximité des grands axes, la surface et la disposition du terrain, bien plat." De quoi développer idéalement la concession telle que Mercedes la conçoit.

"On répondra à la norme MAR20X qui est axée sur la digitalisation et l’expérience client. Ce sera très moderne au plan du design et de l’aménagement intérieur." Le directeur évoque une zone lounge, une approche "nouvelles technologies", des expériences digitales. La mise en valeur du produit, à l’intérieur comme à l’extérieur, sera au cœur de la concession qui comprendra un showroom de 2 500 m2. Le tout avec une attention au respect de l’environnement, à la question énergétique, à la préservation des ressources naturelles. "Le bien-être des collaborateurs est aussi important: ils disposeront d’espaces de vie soignés."

Des collaborateurs dont le nombre augmentera légèrement avec la nouvelle implantation: "De 80 équivalents temps plein actuellement, on sera environ 90." C’est un motif principal de satisfaction du bourgmestre, Hugues Bayet, qui inscrit cette bonne nouvelle dans la dynamique de création d’emplois impulsée avec l’Ecopôle. Après Google qui a choisi cette dernière, c’est une autre grande marque qui choisit Farciennes pour son développement, explique-t-il. "C’est la preuve que la politique mise en place porte ses fruits." Reste, pour lui, à ce que ces emplois profitent aux Farciennois, ce qui dépend d’eux, notamment pour la formation.

L’enquête publique relative au projet commence ce mercredi. En principe, le demandeur sera fixé sur son permis dans trois mois. "Ce qui permettrait de commencer la construction après cet été, pour une ouverture à la fin 2024 ou au début 2025."