Fosses: le chantier de construction du plus beau "Trafic" a démarré

Actuellement, l’entreprise Wanty procède aux travaux de terrassement de la future surface commerciale, qui développera 2000 m2 de superficie. Des tonnes de terre sont évacuées par un ballet de camions. La route est encombrée.

L’ouverture du Trafic de Fosses, le plus cher du groupe en termes d’intégration paysagère, devrait ouvrir dans un an, au printemps 2024.

Sogesma a reçu son permis intégré (combinant les volets urbanisme et commercial) dans la société d’avant la pandémie planétaire, en novembre 2019. Mais le virus a bouleversé les plans initiaux et retardé la mise en œuvre du permis et l’ouverture du magasin. En effet, initialement, le d iscounter wallon de proximité en articles pour la maison, le jardin, la beauté et la mode, avait tablé l’ouverture de son enseigne fossoise courant 2021. Il aura donc fallu trois années de plus pour attaquer ce gros chantier, le temps sans doute de digérer l’impact des crises successives et de trouver les entrepreneurs pour le faire.

L’échevin du Commerce, Bernard Meuter, rappelle que, sitôt éventé, le projet de construire un Trafic sous les fenêtres de l’Espace Winson avait suscité une franche opposition citoyenne. Dans le cadre de l’enquête publique, les commissions citoyennes de la Rénovation urbaine et du Développement rural avaient dégainé 201 observations négatives et même une pétition.

Contrariée mais déterminée à s’implanter à Fosses, ville moyenne citée en exemple pour son essor économique, l’enseigne avait cédé à toutes les exigences du collège communal: la construction de 12 logements neufs, l’accès au parking du magasin 24 h sur 24 (77 places), la préservation d’une partie du vieux mur du verger. Il a été en partie abattu pour permettre le passage des machines mais sera reconstruit à l’identique.

Sogesma invité à cautionner

Des retouches ambitieuses qui, dans l’ère post-Covid marquée par l’éclatement de la guerre en Ukraine, se sont révélées plus onéreuses que prévu et donc plus compliquées à mettre en œuvre.

On sait que les crises successives ont rebattu les cartes du secteur de la construction et tiré tous les prix à la hausse. On peut supposer que, a posteriori, si Sogesma avait pu être voyante, elle n’aurait pas consenti un tel paquet de bonus à la construction de son Trafic. Il n’empêche que le permis intégré de bâtir un Trafic à Fosses est indissociable de la contrepartie résidentielle. Ce que ne manque pas de rappeler l’échevin Meuter: Sogesma devra honorer scrupuleusement le permis.

En janvier, le CEO Thierry Quertinmont envisageait de confier la réalisation et la promotion de ce projet résidentiel à une autre société. Pour la simple et bonne raison que le résidentiel, ce n’est pas son métier. L’idée consistera ensuite à revendre les logements et pas à les louer. Mais, ajoutait-il, "on s’est engagés à le faire et nous le ferons."

Contacté, Thierry Quertinmont n’était pas joignable hier lundi pour actualiser ce dossier.

Cependant, ce n’est pas une surprise, priorité à la construction de l’outil de travail. Une chose à la fois donc. "Mais, si les deux immeubles (de six appartements chacun) ne sont pas réalisés à l’ouverture du magasin (et ils ne le seront pas), nous demanderons à Sogesma de caution ner", autrement dit de geler de l’argent sur un compte, condition sine qua non à l’ouverture du magasin. Ce n’est pas que la confiance ne règne pas mais, les bons comptes faisant les bons amis, le collège fossois tient à bétonner l’accord conclu en son temps et couché dans le permis.