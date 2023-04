Charleroi: il menace le prof de maths de sa fille

"Un bon marlouf est un marlouf mort"

Le 20 décembre 2019, l’établissement scolaire enregistre l’appel de Thierry. La fille de ce dernier se dit harcelée et sans cesse rabaissée par son professeur de mathématiques. L’homme tient des propos particulièrement désobligeants et racistes: "Les marloufs, ils doivent se méfier de moi. Il a intérêt à se calmer. Il va comprendre que moi je ne rigole pas. Ce ne sont pas des étrangers qui vont faire la Loi dans notre pays. Je ne fais pas de menaces, je fais des promesses. Moi je vais lui apprendre les maths à ma manière." Et d’ajouter: "Un bon marlouf est un homme mort."

Pour le parquet, six mois de prison avec sursis peuvent suffire à sanctionner le comportement de Thierry. En l’absence du prévenu pour raisons de santé, la défense condamne fermement les propos et l’attitude de Thierry. Jugement mi-mai.