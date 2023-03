Jemeppe: les trois sites Web communaux font peau neuve

Un an de développement. C’est le temps nécessaire pour le service communication de la Commune de Jemeppe pour revoir de fond en comble les sites Internet de la Commune, de la zone de police et de l’Espace de l’Homme de Spy. "Nous avons travaillé sur l’ergonomie et le contenu pour faciliter la navigation des citoyens et rendre la consultation plus agréable, peut-on lire dans le communiqué. Plus moderne, aéré, pratique et adapté aux différents supports, il est repensé en fonction des pratiques numériques actuelles. Le design global s’harmonise désormais avec la charte graphique. Les couleurs sont plus douces: le choix du bleu se réfère à la Sambre et le vert exprime un sentiment d’apaisement."