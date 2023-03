Aiseau-Presles: un couple "explosif" devant la justice

Au lieu d’être normalement assise sur le banc réservé aux victimes, Mégane se trouve juste à côté de Jason. Elle lui a en effet retourné une violente gifle, le 15 août à l’issue d’une fête des voisins arrosée.

Le 20 février 2022, Jason fut également l’auteur de menaces: "Je vais te faire la peau", "Elle est morte cette pu****" ou encore "Je vais te découper". "Je voulais juste la dégouter et qu’elle me laisse tranquille. Jamais je ne comptais passer à l’acte", nuance le prévenu.

La justice peut désormais être rassurée puisque Jason et Mégane ont sans doute pris la meilleure des décisions en se quittant pour rester bons amis. Plus aucun fait n’a été signalé depuis lors au parquet. La présentation de Jason, devant un juge d’instruction à l’issue des menaces en février 2022, a sans doute joué un rôle prépondérant.

Mais une sanction pénale doit tout de même être prononcée contre les deux prévenus. Pour Mégane, compte tenu du contexte particulier et de la violence subie, une suspension simple du prononcé est requise.

La chanson est différente pour Jason, déjà connu de la justice pour sa violence durant sa jeunesse et plus récemment en 2018. 30 mois de prison, avec sursis, sont sollicités. Seuls pour se défendre, Jason et Mégane ont suivi la proposition du parquet en plaidant les mêmes mesures de faveur.

Jugement dans un mois.