Conseil communal de Sambreville : voitures contre vélos, la guerre des rues aura-t-elle lieu ?

Lundi, l’échevin des travaux, Nicolas Dumont, présentait le dossier que la Commune rentre dans le cadre d’un appel à subsides de la Région wallonne pour des réfections de voiries. La particularité de ce programme de subsides appelé "PIC-PIMACI" est qu’il est destiné à financer des projets où sont prévus des aménagements favorisant "l’intermodalité". Autrement dit, des rues qui feraient la part belle aux vélos, trottinettes et autres modes de déplacements doux.

Au total, explique l’échevin Dumont, Sambreville rentre un dossier comprenant treize rues pour un montant de plus de six millions€, mais elle n’aura pas de subsides pour tout: "On peut espérer en avoir pour cinq rues, sans doute"

Encore tout pour Auvclais ?

Le point fait réagir la minorité à plusieurs égards. D’abord Écolo, que la dimension "intermodalité" est loin de fâcher évidemment Mais le chef de groupe, Jean-Luc Revelard, tique sur le classement des rues considérées comme "prioritaires" dans la proposition du collège: "Les premières dans votre liste seront les premières retenus par la Région et si c’est le cas, ce sera essentiellement des rues d’Auvelais." Et ça risque, dit-il, d’alimenter le sentiment des autres entités de la commune qui se sentent souvent délaissées par rapport à l’épicentre auvelaisien: "On s’est posé la question, explique le bourgmestre Jean-Charles Luperto, mais la liste a été dressée sur base d’une série de critères objectifs. Les rues qui sont les premières sont celles qui cochent toutes les cases, qui en ont le plus besoin." Toucher à la liste pour des raisons subjectives comme l’équilibre entre les localités décrédibiliserait tout le travail d’analyse rigoureux du cadastre des rues, estime le collège. Et, complète le mayeur, d’autres plans de subsides assurent par ailleurs le focus sur d’autres entités comme Tamines, Falisolle ou Arsimont: "On n’a jamais refait autant de rues que depuis le début de la législature, et dans toute la commune…"

Une circulation "escargot ?

D’autre part, la dimension intermodale des dossiers interpelle DéFI et le MR, sous des angles différents. Monique Félix (DéFI) s’étonne: "J’ignorais qu’il y avait autant de cyclistes à Sambreville." On les met au centre des projets et des rues, au point, s’inquiète-t-elle, que les aménagements prévoient que les voitures ne puissent plus les dépasser: "À un moment il faut arrêter de délirer. Dans une rue comme la rue Sarteel, en côte, rester derrière un vélo en voiture, ça veut dire qu’on ne passera pas la deuxième…" Elle craint une circulation "escargot". "Tu n’auras qu’à prendre la N90", lui réplique Jean-Luc Revelard. "C’est un détour" peste Monique Félix. "Tu t’en fous, puisqu’en voiture tu ne pédales pas", tacle encore l’écologiste.

Le bourgmestre participe aussi à la passe d’armes et à l’échange idéologique sur la vision de la mobilité: "La volonté qui sous-tend ce plan de subsides, c’est en effet de faire évoluer la conception du “tout à la voiture” actuelle et de promouvoir les modes doux." Belle idée, mais pas sans risque, craint pour sa part Samuel Barberini (MR): "Les automobilistes ne respecteront pas les interdictions et ça mettra les cyclistes en danger. Il y aura des accidents." Il ne croit par ailleurs pas que les vocations cyclistes vont à ce point se multiplier. La fonction crée l’organe, estime Luperto. Les vocations viendront grâce aux aménagements qui les encouragent. On le constate dans la mutation des grandes villes: "des aménagements sécurisés favorisent la pratique du vélo qui prend de plus en plus de place." Quant au risque d’accident: "On est au croisement de deux modèles de mobilité et leur cohabitation pendant un temps comporte certains risques, qu’il faut limiter." Mais il faut rouler dans l’air du temps, conclut-il en substance. Et l’air, on le respirera mieux à terme sur une selle de vélo que dans l’habitacle de sa berline…