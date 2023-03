Auvelais: la toiture de la piscine sécurisée

Désormais, les entreprises cherchent des solutions pour reprendre au plus vite le chantier. Il ne restait que quelques semaines avant la réouverture du bassin communal. "Et lorsqu’elles seront trouvées, elles prendront plusieurs semaines à être mises en œuvre." Le dossier est désormais entre les mains d’experts en vue d’établir les circonstances de cet incident et les responsabilités. "Tant l’entreprise que le chargé de projet (Inasep) possèdent des assurances tous risques." Enfin, le directeur général ajoute qu’une étude de stabilité concernant la toiture a été réalisée avant les travaux. Les conclusions ont indiqué qu’il n’y avait pas de nécessité à rénover la toiture et, par conséquent, les poutres.