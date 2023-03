En 1988, elle avait été la première écologiste à être élue à Sambreville et à en intégrer le conseil communal.

En 199, elle avait aussi été candidate à la Chambre aux élections fédérales, derrière Philippe Defeyt. Aux communales en 1994, les Verts n’avaient pas emporté de siège. Mais en 2000 ils avaient placé deux élus et Anne Basillon avait siégé les six années en compagnie de Claudio Pescarollo: "On avait formé un duo extraordinaire, qui fonctionnait super bien sans jamais de heurt, se souvient son colistier, très ému . On avait mené la campagne sur le thème “oxygéner sambreville”, exprimant par là la volonté de voir du sang neuf." Pétrie de convictions fortes, qu’elle exprimait sans détour dans ses prises de paroles, elle était particulièrement sensible aux questions relatives à la vie associative, la petite enfance, les aînés, la propreté et la mobilité. "C’était quelqu’un de droit et de direct, décrit Claudio Pescarollo. Dans les moments mémorables, je me souviens qu’on avait notamment dénoncé une tournée des grands-ducs du collège communal à l’occasion du Nouvel an aux frais de la Commune. On avait relevé les notes de restaurant et de bistrots et on en avait fait une sortie au conseil communal. C’est aussi nous qui avons dénoncé les problèmes au Foyer taminois à l’époque."

Une fois pensionnée, Anne Basillon était restée active notamment en tant que bénévole à l’école des devoirs du GABS à Tamines. Avec son époux, Michel, elle avait deux enfants et deux petits-enfants.