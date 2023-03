Jumet: un homme interpelé après l'incendie volontaire

Un différend avec une locataire

Ce vendredi matin, le parquet de Charleroi confirme qu’un homme a été interpellé à la suite des faits. "Il se serait vanté d’avoir bouté le feu au logement. Dans un état second, il n’a pas encore été entendu", confirme Amélie Di Vincenzo, substitute du procureur du roi. Selon la magistrate, un différend opposant le suspect et l’occupante des lieux (absente au moment des faits) et serait à l’origine de l’incendie.

Un expert judiciaire et le labo doivent se rendre sur place, d’ici la fin du weekend.