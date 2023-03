Charleroi: il(s) subtilise (nt) la carte bancaire de sa voisine en prétextant vérifier un potentiel dégât des eaux

"Voilà comment on est remercié"

Les faits de mars 2019 ? Jonathan jure qu’il n’a absolument rien à se reprocher et qu’il n’est pas l’auteur du vol de la carte bancaire de sa voisine. Le prévenu insiste et désigne même le réel voleur: Dylan. "J’aidais ma voisine et j’allais même faire les courses pour elle. Si j’avais vraiment voulu lui voler de l’argent, je l’aurais déjà fait bien avant", lance Jonathan. Le son de cloche est le même concernant le retrait des 2 100 euros.

Pour départager le tout, le substitut Signor dégaine le témoignage de la propre victime. Et cette dernière accable bien son voisin. "Il vient souvent chez elle pour lui demander de la nourriture, de l’argent ou pour utiliser son téléphone. Le jour des faits, il est revenu un peu plus tard en prétendant vouloir vérifier un éventuel dégât des eaux. Mais la carte a disparu", narre le magistrat. Niveau solidarité entre les prévenus, ce n’est pas ça puisque Dylan rejette aussi la faute sur Jonathan et affirme qu’il a bien utilisé la carte bancaire, "pensant qu’elle appartenait à Jonathan."

Aurore et Dylan rajoutent encore une couche dans leurs auditions, considérant l’autre membre du trio comme un manipulateur. Ce qui a le don d’irriter Jonathan. "Dylan c’est un vrai menteur et il a déjà fait des fraudes informatiques. C’était un toxicomane qui vivait dans la rue et que j’ai voulu aider. Et voilà comment on me remercie." Huit mois de prison sont requis contre les trois prévenus.