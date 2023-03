Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, l’homme s’est expliqué sur la scène de coups et blessures et sur les menaces verbales et le harcèlement que lui reproche le parquet.

De nouveaux appels depuis la prison

Les premiers faits reprochés au prévenu concernent son ex-compagne, laquelle a eu le courage de mettre fin à une relation chaotique. Une décision difficilement acceptée par ce dernier. qui a alors jugé bon de harceler son ex ou de la menacer via des messages vocaux. Ceux-ci ont été écoutés par la suite par les policiers qui ont pris note de la plainte de la victime. "Soit tu me réponds, soit je te tue", ou encore "dors avec un œil ouvert, c’est un conseil." Les filles de la victime en ont également pris pour leur grade. "Je vais te pourrir ta vie et celle de tes filles. Vous allez faire les putes ce soir."

Face à la justice, difficile de croire que Sébastien a réellement opéré une remise en question de son comportement violent. "C’est assez logique d’avoir eu les nerfs sur elle parce qu’elle s’est servie de 500 € sur mon compte bancaire pour me jeter après", explique le prévenu. Tout récemment encore, l’homme a été visé par une nouvelle plainte pour harcèlement suite à des appels passés à la victime depuis la prison de Jamioulx. "Oui je l’ai appelée, et elle a répondu à plusieurs reprises. Si elle répond, c’est qu’elle veut continuer à parler. Je l’ai simplement contactée pour aller chercher les affaires chez moi à Châtelineau."

Il se fait un film

Le 18 décembre dernier, Sébastien pète de nouveau un câble alors qu’il rend visite à la jeune femme qu’il fréquente depuis quelques semaines. L’alcool n’aidant pas, Sébastien rentre dans une paranoïa.

"Présent avec son cousin sur place, le prévenu a cru que sa compagne avait des vues sur le cousin. Ce qui n’était nullement le cas. Il a étranglé la victime, lui a porté plusieurs coups de poing avant de briser ses lunettes", narre la substitute Malorgio. Alerté par les cris, le cousin décide d’intervenir et reçoit lui aussi des coups. La dernière victime de la tornade Sébastien n’est autre qu’un jeune mineur de 11 ans et fils de la jeune femme. Sébastien affirme que "sa jalousie" l’a aveuglé et qu’il a adopté les "codes de la prison" après plusieurs séjours durant une dizaine d’années. Connu depuis 2006 pour divers faits de violence, le trentenaire écopera d’une nouvelle peine de prison. 30 mois ferme sont requis par le parquet, en sachant que le prévenu venait d’obtenir une peine de probation de deux ans en mars 2021.

Me Rooselaer, à la défense, assure qu’un encadrement est l’unique solution pour son client, pas fier de son comportement inadéquat. Un sursis probatoire est donc sollicité. Jugement le 23 mars.