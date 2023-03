Heppignies: le collège favorable au parc agrivoltaïque

Certes, la décision d’accorder le permis unique nécessaire à la création d’un champ agrivoltaïque à Heppignies, revient aux, fonctionnaires technique et délégué de la Wallonie. Mais le collège communal de Fleurus a déjà, au terme de l’enquête publique relative au projet, remis un avis favorable en date du 1er mars. "Vu la situation et vu la manière dont le projet est envisagé, on n’a pas de raison de s’y opposer", justifie Mikhaël Jacquemain, échevin de l’Environnement.