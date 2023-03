Charleroi: l'échevin Eric Goffart se déclare candidat bourgmestre

Bien sûr, on n’est pas dans le même registre. Autant l’ancien ministre fédéral et député MR a fait son "coming soon" dans le style tonitruant qu’on lui connaît, en se présentant comme la seule alternative au PS, autant l’échevin des Travaux opère en mode subliminal, en laissant à chacun la libre interprétation – exégèse – de son propos.

On vous le livre intégralement tel que publié sur sa page Facebook: "Une bonne journée de travail s’achève à l’hôtel de ville de Charleroi. Cette semaine, j’ai le plaisir de faire fonction de bourgmestre. Un bon entraînement pour plus tard…"

Goffart ne peut être suspecté d’avoir dit quelque chose qui a dépassé sa pensée. D’autant que les "likes" ont afflué: près de 500 en quelques heures. Et on ne parle pas des commentaires enthousiastes: "Comme ce serait bien", "Pourquoi pas ?", "Félicitations", parfois assortis d’un petit cœur confirmant l’intention. Un ancien mandataire MR se lâche même dans un trait d’humour: "Il y en a des candidats bourgmestre à Charleroi".

Alors, la campagne est-elle déjà lancée ? Au sein de sa majorité, l’échevin Goffart, qui en 2018 n’était candidat qu’à sa succession (rester échevin à Charleroi), prend cette fois tout le monde de court.

Évidemment, personne au PS n’osera se présenter en challenger de Paul Magnette pour les communales de 2024, en dépit des perspectives qu’un possible départ vers de plus hautes fonctions ouvre à ses colistiers. Mais chez les partenaires, les têtes de liste n’ont pas d’autre choix. Elles ne peuvent que défier le patron. Si l’annonce de l’échevin C + semble limpide, l’étiquette sous laquelle il sera candidat l’est moins. Les Engagés ? C’est plus que probable même si ce n’est pas encore tranché. Avec le risque d’un schisme au sein de cette formation politique qui, avec quatre élus, est actuellement la deuxième en importance au pouvoir.