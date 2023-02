Aiseau-Presles: la treizième édition du salon du vin se profile

La France et d’autres pays

De même, le marché voit monter le nombre de références labellisées à haute valeur environnementale ou terra vitis, une viticulture raisonnée. Comme le soulignent les deux co-organisateurs, Xavier Waelraedt et Pierre Simon, cet incontournable rendez-vous du printemps est attendu par les amateurs. Ils sont entre 7 et 8 000 à en pousser les portes. Une nouvelle fois, toutes les grandes régions de production de France seront représentées: Alsace, Jura, Bourgogne, Côtes du Rhône, Champagne, Bordeaux, Loire, Sud-Ouest, Languedoc, Beaujolais, Provence.

Cinq autres pays s’invitent dans les allées du salon: Italie (avec la présence de plusieurs revendeurs et importateurs), Espagne, Grèce, Chili et… Belgique, bien entendu. Plusieurs cuvées se sont distinguées au concours: parmi elles, onze ont obtenu une médaille d’argent, trois une médaille d’or et six le grand or, reconnaissance suprême. Pendant toute la durée de l’événement (17 à 22h le vendredi, 10 à 20h le samedi et 10 à 19h le dimanche), deux espaces de restauration (Fiesta Paella et Chez Gaspard) accueilleront les visiteurs. "L’ambition de notre salon du vin, c’est de raccourcir le circuit entre le producteur et le consommateur en favorisant les rencontres et les échanges", note Anne Romainville.

On ne change pas une formule qui plaît: l’entrée donne droit à un verre et aux dégustations à volonté sur tous les stands, sans obligation d’achat ni de quantité. C’est l’occasion d’aller à la rencontre des terroirs, de leurs artisans et des produits les plus typés. Un plan aidera les visiteurs à se déplacer dans le salon. À l’entrée, les scouts se tiennent à leur disposition pour les aider à transporter leurs achats jusqu’à leurs voitures à l’extérieur.