Charleroi: un dealer bénéficie d'un sursis... mais recommence à vendre

Ce jour-là, il a adopté un comportement interpellant et qui a attisé la curiosité des policiers carolos. "Il était en compagnie d’un homme et semblait dérangé par la présence policière. Il a donc placé un objet blanc dans sa poche et a marché d’un pas décidé", narre le substitut Verbrigghe.

L’attitude suspecte de Waheb s’explique sans trop de difficultés puisque l’homme détenait huit boulettes d’héroïne et trois grammes de cannabis. Immédiatement, Waheb a confirmé vendre dans un unique but de lucre.

Il assumera les conséquences

Compte tenu de l’état de récidive du dealer, le parquet s’oppose désormais à toute mesure de faveur: trois ans de prison sont requis. Me Pierre Denis, à la défense, tente la carte de l’indulgence en confiant toutefois que son client "assumera les conséquences".

Jugement pour le 9 mars.