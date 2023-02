Mettet : Comitty, une appli pour ne plus que les erreurs de caisse se payent cash

Rencontre, ce vendredi matin, avec Thomas Farrauto, à son domicile de la rue Fenal, à Furnaux.

Fort d’une première et malheureuse expérience, le génial ado est passé à la vitesse supérieure: diplômé de l’Henallux (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg), section technologie de l’informatique, le voilà développeur d’une appli susceptible de déstresser les trésoriers des ASBL et autres comités organisateurs d’événements ponctuels et festifs.

Mercredi, il l’a dévoilée au Trakk, hub créatif namurois. C’est Comitty, pour comité. Sur l’écran d’un smartphone, elle se distingue des autres par ses deux superbes dégradés de couleurs, bleu et fuchsia, et son logo représentant une communauté à la fête, en mode nocturne. aux membres serrés les uns contre les autres.

Au Trakk, le jeune entrepreneur de Mettet, 27 ans, a présenté son élégante Comitty au cours d’une "pitch party", au milieu d’autres start-ups et devant un parterre d’investisseurs et de journalistes. Depuis le début de février, elle est gratuitement accessible sur les plateformes Android et Apple store, en version Bêta.

Thomas Farrauto a développé son appli révolutionnaire et unique au monde en s’appuyant sur son vécu de comitard navigant à vue dans le milieu des cercles estudiantins, et sur son expérience de co-fondateur du comité des fêtes et des jeunes de La Fenaloise, à Furnaux. "Gérer le cash, parce qu’il y a énormément de cash dans l’événementiel, c’est une galère", éclaire-t-il. Il a conçu et perfectionné Comitty par compassion pour ces organisateurs de campagne, plantés dans le clair-obscur d’un chapiteau, échangeant du cash contre des tickets boissons ou repas. "En 2023, ils n’ont encore que des bics et du papier pour mesurer leurs ventes et aucune vision claire de leur situation comptable. Et ils ne peuvent pas tracer l’argent liquide qui rentre dans leur(s) caisse(s)."

Au service du cash

Plus concrètement, une caisse festive et collective, comme celle d’un cercle étudiant, peut prêter le flanc à des libéralités ruineuses. "Entre étudiants, il y a du coulage (du gratuit). Il est possible qu’on se rende compte, après coup, avoir offert plus de bières qu’on en a vendues. Avec Comitty, on pourra quantifier les vides du coulage." Sans compter que la caisse ne sera plus exposée aux risques de vol ou de fraude, et à d’éventuelles erreurs de calcul. "En l’état, sans Comitty, quelqu’un qui vole 500 € à la caisse, c’est ni vu ni connu".

L’appli mobile, très fluide d’utilisation, fait office de caisse enregistreuse ou, variante, de billetterie en ligne (actuellement en test avec le Bal Secret du Rotary de Namur). Elle peut aussi accepter les paiements par carte via un boîtier dédié. "Le lancement est graduel. D’ici quelques semaines, un webshop (pour les fournisseurs par exemple) sera accessible".

Que l’événement rassemble 500 personnes dans une salle communale ou 100 000 autres dans un festival, cette super calculatrice fait mouche, l’organisation est la même. "C’est le digital au service du cash." Reste à Comitty à faire ses preuves sur le terrain, et au développeur de Furnaux, suivi et coaché par le BEP, à écumer le plus de fêtes au village pour accompagner son lancement. Ce samedi, Comitty sera en test au grand feu de Maison (St-Gérard), avant d’autres grands feux, à Haut-le-Wastia, Biesme, Denée. Ensuite, elle sera testée en grand format aux Jeux Intervillages de Meux, les 30 juin, 1er et 2 juillet.

Au pays des Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse et des festivals de musique, l’appli développée à Furnaux, et très abordable – (gratuit pour les petits comités, 250 €/an en premium) – pourrait connaître un développement exponentiel. Car ce jeune geek est déjà invité par le BEP pour faire connaître son très convivial "bébé" au Québec, en août.