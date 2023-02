Jemeppe : la Commune ne devra pas rembourser les subsides obtenus pour la piscine

Le collège des bourgmestre et échevins a contacté le ministre en charge des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR), pour obtenir des éclaircissements. Sa réponse est tombée il y a quelques jours: "L’administration a confirmé qu’en cas de cession à un autre opérateur, pour autant qu’une clause de maintien de l’affectation des biens concernés soit prévue, aucun remboursement ne devra être opéré en vertu des textes en vigueur au moment de l’octroi des subventions pour ce projet", indique Geoffroy Simonart, porte-parole du ministre.

"Un show inutile"

Pour le collège, c’est une excellente nouvelle. Les élus ont toujours indiqué que le privé ne s’occuperait que de la gestion et que les infrastructures resteraient dans le giron communal. "Cela démontre que le dossier était bien monté, commente la bourgmestre, Stéphanie Thoron. Précision supplémentaire: même si nous avions eu à rembourser le subside, cela aurait été au prorata des années d’amortissement qu’il manquait et non pas dans son intégralité. Donc, même si nous avions eu tort, nous aurions été loin des 669 000 € annoncés. Malheureusement certains aiment le show et crier exagérément, voire inutilement, au loup pour tenter d’exister."

Le collège en profite pour rappeler son soutien à son directeur général et sa responsable des marchés publics qui ont été attaqués par la minorité. "Nous avons toujours eu confiance en leur travail. Même si nous avons été aidés par un cabinet d’avocats, cette réponse du ministre prouve l’efficacité de leur travail alors que ce dossier est très technique et même hors du commun pour une Commune. Cela démontre aussi que nous respectons bien les procédures. Dire que l’on s’assoit dessus, c’est un mensonge."

Cette réponse positive du ministre n’assure pas pour autant la concrétisation du projet, du partenariat pour la piscine. Le collège cherche toujours la meilleure formule. Aucun candidat n’avait répondu au premier appel à candidatures. "Ce marché n’a pu aboutir à cause du contexte économique difficile. Nous avons réservé un budget d’1 million€ pour la piscine en 2023 pour se donner toutes les perspectives possibles en tenant compte de ces nouvelles données. Vu le contexte économique et les difficultés des Communes, il faut d’une part faire preuve de prudence et d’autre part atterrir dans ce dossier important pour les Jemeppois." Des incertitudes qui pourraient faire boire la tasse au projet d’autant que la Commune a déjà indiqué qu’elle ne pourrait assumer seule les frais de fonctionnement.