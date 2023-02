Diversité: Des Ukrainiennes et des enfants de Centrafrique participeront au carnaval de Charleroi

Faire du carnaval de Charleroi non pas celui de tous, mais celui de chacun: c’est le sens du travail de médiation du centre culturel régional l’Eden qui porte le projet. "Il est important que nous puissions nous approprier le carnaval à la fois pour ce qu’il représente à nos yeux mais aussi pour ce qu’il nous apporte individuellement", explique d’emblée Carmela Morici de l’Eden. Comme la mixité en est l’un des piliers, le centre culturel régional a travaillé sur plusieurs fronts: écoles, comités et associations de quartiers, personnes précarisées. "Nous nous sommes également imposé des valeurs: durabilité, participation. Pour renforcer le caractère multiculturel de l’événement au-delà des communautés issues des grandes vagues d’immigration du siècle dernier, nous avons noué des contacts avec des opérateurs d’hébergement et d’accueil de primo arrivants. C’est ainsi qu’un partenariat est né avec le centre Caritas de Ransart. Des enfants de migrants issus de la zone Centrafrique y étaient en séjour. Nous sommes allés à leur rencontre pour les inviter à faire ville ensemble, à s’inclure dans la fête. Et nous avons co-construit un projet d’atelier carnaval." Dans les semaines qui ont suivi l’éclatement de la guerre d’Ukraine, l’ASBL L’Hirondelle avait lancé un appel pour la création de points relai d’urgence à l’intention de réfugiées ukrainiennes. "Nous leur avons proposé la brasserie de l’Eden. Elles y venaient régulièrement pour échanger, se détendre, faire une pause. À l’automne, nous leur avons soumis l’idée de s’impliquer dans le carnaval de Charleroi. Elles ont accepté le challenge." C’est Shana, une artiste styliste modéliste de l’Eden, qui a encadré leur atelier. Pendant six semaines, une quinzaine d’entre elles s’y sont retrouvées chaque vendredi pour une séance de 2 heures. "Nous sommes partis de leur vécu, de leur référence au folklore pour imaginer un programme", rapporte Shana. Ainsi le coquelicot qui symbolise le printemps en Ukraine s’est-il imposé dans les serre-têtes qu’elles ont confectionnés. Elles sont une quinzaine à participer aux ultimes répétitions. Nina, Irina et les autres entonnent des chants traditionnels. Un peu plus tard, elles danseront. Au deuxième étage du 5 (l’annexe du centre culturel), c’est déjà l’effervescence des jours de fête, les yeux pétillent. Elles sont impatientes d’y être à ce fameux mardi gras de Charleroi. Douceur, légèreté, plaisir de partager la magie du moment, ce chœur féminin s’abandonne à la joie simple des préparatifs du carnaval. Le spectacle est émouvant.