Charleroi: la lumière sur les coupures d'éclairage public

Plusieurs conseillers de l’opposition ont relayé ces craintes: Jean-Noël Gillard de DeFI, Jean-Louis Tuttolomondo du MR, Nicolas Kramvoussanos (indépendant) et Germain Mugemangango du PTB. Pour ce dernier, cette disposition de la Ville contraint les citoyens à une double peine: déjà soumis à une inflation inédite de leurs consommations d’énergie, les voilà désormais également privés de lumière dans certains quartiers. Xavier Desgain l’a rappelé: "rien n’est définitif, une évaluation de la mesure est prévue dès le mois prochain. On disposera alors de données objectives pour en valider l’efficacité, augmenter ou restreindre le périmètre. Nous opérerons alors les adaptations qui s’imposent."

Pour mettre en place le dispositif, la Ville s’est appuyée sur l’expertise de partenaires comme la zone de police, le CPAS, Igretec, la Sambrienne. "La décision a été prise de maintenir l’éclairage dans les zones qui concentrent des activités la nuit: intra-ring, noyaux urbains de la périphérie, hôpitaux, police, dépôts du TEC, aéroport tout comme les endroits dangereux comme les zones de travaux. Les coupures sont sélectives, elles s’effectuent à partir de cabines locales d’Ores et peuvent être suspendues ou activées. Elles concernent 85% du réseau communal d’éclairage."

Sur les 198 Communes affiliées à Ores, 170 ont fait le choix de pratiquer des extinctions. À ce jour, seules deux ont fait marche arrière, Mouscron et Enghien, et encore de manière temporaire. Les comptes ont été faits: ces coupures représentent une économie de consommation d’électricité de 340 mégawatts/heure par mois, soit 50.000 euros. C’est donc aussi une contribution à la réduction des besoins et par conséquent, une pression sur les prix du marché européen qui ont déjà commencé à baisser. Pour sa part, le conseiller PS Maxime Felon a appelé à effectuer un monitoring de la situation rue par rue. Et à recourir au placement de capteurs de mouvement.