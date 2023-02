Sambreville: Sambr'Action devient un peu plus mobile

En partenariat avec Sambr’Habitat, société de logements publics à Sambreville et Jemeppe, l’ASBL Sambr’Action permet à un public fragilisé de retrouver les joies de la vie en communauté et le goût du travail. Elle offre notamment une formation dans les métiers du bâtiment à une équipe de sept stagiaires sur des chantiers proposés par la société Sambr’Habitat à Sambreville et Jemeppe. "Si on ajoute deux encadrants, ça fait neuf personnes. Un nombre qui pose régulièrement des problèmes au niveau logistique, commente Jennifer Coppens, assistante sociale. Quand le chantier ne se situe pas trop loin, nous pouvons demander aux stagiaires de s’y rendre à pied. Sinon, nous devons effectuer plusieurs trajets avec notre utilitaire, un Renault Master."