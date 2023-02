L’hommage d’Aisemont à son ancien curé

Parmi les points soumis au vote, un changement dans la toponymie, et donc de plaque, pour marquer symboliquement le 150e anniversaire de la fondation d’Aisemont (en réalité, ce sera le 151e anniversaire, le Covid étant passé par là). C’est en effet le 25 mars 1872 que cette localité bucolique, jusque-là hameau "des Monts de Fosses" (avec Névremont), devint une commune à part entière. Un statut qui consacra son autonomie et la dota d’une administration, d’un conseil communal (4 élus), d’un collège des bourgmestre et échevins (3 élus). Le premier bourgmestre d’Aisemont possédait un château sur la place, aujourd’hui en ruine. Il s’appelait Léonard Lambot.

Symboliquement, pour marquer le 150e anniversaire de l’installation du premier conseil communal de l’histoire d’Aisemont, qui remonte donc au 25 mars 1872, les comités et associations du village ont demandé aux élus de rebaptiser la place d’Aisemont (son nom officiel) en place Abbé Lambiotte, en l’honneur de celui qui fut ce bon curé d’Aisemont durant plus de 40 ans.

La place, toute asphaltée, est large comme un boulevard. On y joue à la balle et les paroissiens sortant de l’église la foulent, historiquement dans l’ombre de splendides tilleuls.

La demande citoyenne, relayée au conseil par l’échevin Jean-François Favresse, est acceptée à l’unanimité du conseil, malgré l’avis plus nuancé de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie (section wallonne). D’habitude, celle-ci accueille favorablement un changement de dénomination mais seulement quand le nom de rue initial est malsonnant ou fait double emploi. Par contre, pour une mise à l’honneur d’une personnalité, fût-elle marquante d’une époque, l’avis de ces experts est plus mitigé.

Le courrier ne se perdra pas

La Commission relève cependant que la place d’Aisemont désigne la place ombragée devant l’église mais aussi le segment de rue voisin, qui se prolonge par la rue de la Station, "ce qui est contraire aux règles de dénomination partagées avec bPost".

Enfin, ces toponymistes de haut ont recommandé de réduire le nom, en zappant le prénom, car Place Abbé Gustave Lambiotte, c’est trop long. Une suppression pouvant être compensée par l’ajout d’une plaque explicative.

Comme l’indique l’échevin Jean-François Favresse, ce changement de dénomination toponymique n’aura aucune conséquence fâcheuse pour les habitants puisque "le périmètre concerné est sans adresses et sans domiciliations". Traduction: aucune adresse "place d’Aisemont" n’existe au registre national. Il en découle qu’il n’y a aucun risque que le courrier se perde.

Aisemont célébrera comme il doit son 150e anniversaire. Des festivités dédoublées sur deux jours. Avec une première et importante célébration, le 25 mars. Jour pour jour la date anniversaire qui verra se dérouler deux événements: l’inauguration d’une expo rétrospective et une cérémonie en plein air de dévoilement de la nouvelle plaque.

Les villageois récidiveront le 21 juillet, dans la volupté de l’été, sur fond de Brabançonne et de drapeau noir-jaune-rouge. Après tout, le roi des Belges Léopold II signa la loi du 10 juillet 1871 portant érection de la commune d’Aisemont. "Léopold II, roi des Belges, à tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté, et Nous sanctionnons ce qui suit - le hameau d’Aisemont est séparé de la Ville de Fosses et érigé en commune distincte." Tel que répercuté au Moniteur en date du 10 juillet 1871.