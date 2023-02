Le féminisme à Charleroi: "Le renouveau urbain n’est pas encore assez pensé pour les femmes"

Margaux Joachim, le festival des femmes de mars revient bientôt à Charleroi. Avec quelles ambitions ?

Toujours les mêmes. Mais au travers de 38 activités cette fois (un record), portées par un nombre croissant d’acteurs-trices, issues du monde associatif et de la société civile: conférences, expos, ateliers, rencontres, théâtre, concerts, interventions en rue sans oublier la grande manifestation du 8 mars, journée internationale pour le droit des femmes. Notre plateforme milite avec toujours plus de force en faveur de la déconstruction du patriarcat. Un travail que nous menons aussi au sein du conseil consultatif égalité femmes-hommes que je préside depuis le début de cette mandature communale.

Où en est le combat féministe dans la première ville de Wallonie ?

Il y a eu des avancées, c’est indéniable. L’organisation de la première journée du matrimoine en septembre dernier, la sensibilisation des enfants dès l’école maternelle à l’égalité des genres, l’ouverture d’un centre de prévention des violences sexuelles, le lancement d’une réflexion sur la création d’un abri de nuit d’urgence dédié aux femmes, le déploiement d’un réseau de protection des victimes de harcèlement en rue, la plateforme ruban blanc qui agit à chaque féminicide ou agression de femme dans l’espace public… Mais il reste tant de choses à faire. Si les choses bougent, le changement est trop lent. Et à côté de ce qui évolue, je me dois de reconnaître qu’il y a aussi des déceptions…

Vous parlez du plan genre que Charleroi vient de présenter ?

Ce qui m’a réjoui, c’est de voir l’ensemble des membres du collège communal soutenir la présentation de ce plan. Et pour cause: l’égalité des genres ne peut se résumer au seul combat d’une échevine ou d’un échevin. A Charleroi, Alicia Monard qui en a la compétence peut compter sur un cabinet mobilisé et à l’écoute des besoins de terrain. Il nous consulte et c’est ensemble que nous définissons la stratégie. Mais l’action de l’échevine doit s’étendre à celle de tous ses collègues et devenir transversale: aménagement urbain, culture, enseignement, logement, précarité, santé, etc. On doit agir sur tous les fronts en même temps. Mon regret, c’est que la Ville n’ait pas mis davantage de moyens dans sa référente genres. Je m’attendais à la création d’une cellule indépendante comme celle du bouwmeester. Au final c’est un agent délégué à la question du genre. Là-dessus, Charleroi a manqué d’ambitions, mais il y a une prise de conscience collective (même chez les citoyens) qui m’encourage à l’optimisme.

Comment se manifeste cette prise de conscience ?

Ne prenons qu’un exemple. A Charleroi, la justice réfléchit à la création d’une chambre de traitement des violences faites aux femmes. Les violences conjugales et intrafamiliales: cela reste un des gros enjeux de notre combat, il faut intensifier la prévention. Les femmes n’en seront pas les seules bénéficiaires, les hommes ont tout à y gagner. Il faut décloisonner le combat féministe, et comprendre que si l’on n’agit pas simultanément sur toutes les politiques, on ne pourra pas réellement faire évoluer les choses. C’est aussi et surtout une question d’éducation: pour forcer le changement, il est important d’identifier celles qui l’ont incarné à travers des noms de rues, des représentations de figures marquantes de l’histoire. Nous devons aussi nous emparer du patrimoine et du folklore pour marquer notre volonté de changement…

Quelle est le pouvoir d’action du conseil consultatif égalité femmes hommes ?

Il n’a aucun pouvoir d’action, juste un pouvoir d’avis. Pour rendre son fonctionnement plus efficace, nous avons mis en place des groupes de travail thématiques: urbanisme genré, violences faites aux femmes (en ce compris la prostitution), enseignement, précarité et logement, gender budgeting. Ces cinq groupes se concentrent sur, leurs domaines. Ils s’appuient sur des experts permanents comme le référent genre de la zone de police mais aussi sur des experts ponctuels, invités à venir parler de telle ou telle question.

Une ville inclusive doit être plus genrée, c’est un peu votre analyse ?

Oui. Et cela commence par l’urbanisme qui ne l’est pas assez. Le renouveau urbain de Charleroi n’est pas encore assez pensé pour les femmes parce qu’il l’est d’abord et essentiellement par des hommes. La ville de Paris s’est montrée pionnière en ce domaine en élaborant le guide "Genre et espace public" dont nous devons nous inspirer. Dans le cadre de la maîtrise d’usage, une expérience pilote a été menée autour de la reconfiguration de la place Saint Roch à Gosselies. Nous y avons réfléchi en amont au sein d’un groupe non mixte. Un cahier de propositions a été établi, afin d’alimenter le débat. C’est une initiative que nous devons rééditer.