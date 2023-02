La résurrection du centre est bien sur les rails

À quelques jours du premier anniversaire de ce grand soir, s’agissant rien de moins que la refonte du centre historique, nous avons interrogé l’échevin de la Rénovation Urbaine, Bernard Meuter. Car, entre-temps, on n’en a guère entendu parler, outre l’émotion suscitée par le geste architectural fort d’abattre l’hôtel de ville, ce bâtiment néo-baroque par son exubérance décorative, dont l’inauguration remonte à 1895. Les auteurs du projet, le paysagiste Étienne Cellier, et Chantal Vincent, de l’Atelier Paysage (Hamois) l’ont vu comme un obstacle obstructif à tout réaménagement sérieux.

"Le processus administratif est en cours. Le gouvernement wallon l’a mis dans sa programmation, assure l’échevin. D’un point de vue de la temporalité, il faut savoir qu’entre le moment de la présentation d’un projet et le début de son exécution, la procédure est lourde. On a rencontré le fonctionnaire-délégué, en collaboration avec l’administration wallonne", dit-il. "Concrètement, les architectes vont prochainement rédiger le cahier des charges en vue de lancer un appel d’offres public", complète-t-il.

Le 14 février 2022, Poutine n’avait pas encore lancé ses chars contre l’Ukraine. L’impensable guerre déclarée 10 jours plus tard, le 24 février, a provoqué un choc et affecté entre autres le secteur de la construction. "Les prix des matériaux ont bondi, ce qui nous impose de réévaluer à la hausse le montant du chantier", observe Bernard Meuter.

Si le projet adviendra, il ne va pas exactement se dérouler tel que présenté. La déconstruction de l’hôtel de ville n’est pas abandonnée car la volonté de la CRU est bien d’ouvrir l’espace et de recréer une perspective, mais elle est postposée. Disjointe en tout cas du réaménagement des deux places du Marché et du Chapitre.

Un centre épuré

Pourquoi décaler ce chantier singulier, et sensible par l’attachement manifesté à ce pompeux bâtiment de la fin du XIXe par une frange insondable de la population ?

"La Rénovation urbaine sur ces deux places, explique Bernard Meuter, c’est trois fiches distinctes. Et on commence par les deux premières." Il ne faut donc pas y voir le fait que l’ASBL "Communauté Historia", qui a son siège à Wanze, a introduit une demande de classement de l’hôtel de ville, pour le sauver.

La méthodologie des architectes a consisté à rembobiner le récit fondateur de la ville pour le réécrire dans un style contemporain plus lisible.

Leurs coups de crayons l’ont décrassé. Le centre historique s’en trouve aéré, épuré et respecté dans ses fondamentaux identitaires. Ils le réconcilient aussi avec la lumière (du moins quand l’hôtel de ville sera à terre), et l’égayent de touches de verdure, notamment sur le parvis de la collégiale.

La CRU a estimé les objectifs architecturaux atteints: la création de liaisons de circulation nouvelles, plus fluides et surtout restauratrices d’une convivialité et d’une qualité de vie perdues depuis des décennies, prisonnières d’un asphalte essoufflé et vecteur de désordre. Où route et parkings se chevauchent et se confondent.

Il y a presque un an, les élus avaient fixé la fin de ce chantier du siècle à la prochaine Saint-Feuillen, en septembre 2026. "C ’est toujours l’objectif", indique Bernard Meuter: que le cortège étrenne des pavés fraîchement posés. Sur deux places certes rénovées mais qui seront toujours enclavées par la silhouette étouffante de l’hôtel de ville.