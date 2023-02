L’école de la rue de Tamines mais également ses abords immédiats seront réaménagés, à partir de cet été 2023. La décision vient d’être entérinée par la Ville de Fleurus, c’est l’intercommunale Igretec qui se chargera du contrat d’architecture et de la coordination des phases des travaux. Le plus gros du chantier consistera à installer de nouveaux grillages verticaux, en front de voirie, afin de délimiter la cour d’école, avec un nouveau portail en acier. Des interventions sont également prévues au niveau des accès: des escaliers en béton seront construits, ainsi qu’une rampe PMR. La durée de ces travaux est espérée à moins de six mois, mais tout cela dépendra de la météo.

AISEAU-PRESLES

Recrutement d’un nouveau chaffeur de car scolaire

L’offre d’emploi est publiée: la Commune est à la recherche d’un nouveau chauffeur, dont la mission principale sera d’assurer les activités logistiques liées aux déplacements et au transport des écoliers et enfants d’Aiseau-Presles. Au-delà de la conduite, il est attendu que ce chauffeur soit capable de réagir aux imprévus de circulation, en mesure de contrôler l’état du car et habitué aux spécificités d’un public scolaire. Le processus de recrutement comprendra une épreuve écrite puis une épreuve orale. Le poste à pourvoir est un CDI d’agent contractuel à 38 h/semaine. Les dossiers de candidature doivent inclure un CV, une lettre de motivation, une copie des diplômes requis, une copie du CAP, une copie du permis de conduire type D ainsi qu’un extrait de casier judiciaire modèle 2 de moins de 3 mois. Sous peine de nullité, les candidatures doivent être adressées au Collège communal, rue Président John Kennedy 150 à 6250 Aiseau-Presles, uniquement sous pli recommandé par la Poste. Le tout avant ce 8 mars 2023.