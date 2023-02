Charleroi: il commet trois vols avec violence en 5 heures

La liste des méfaits reprochés à Selman débute la nuit du 21 au 22 février. Pas content de ne pouvoir accéder au shop d’une station essence Q8 à Gerpinnes parce qu’il ne porte pas de masque sanitaire, Selman décide d’embarquer avec lui deux vases et les fleurs plongées dedans. "J’ai fait n’importe quoi, j’avais bu et je le regrette", confie le voleur.

Agressé à l’arrière d’une voiture

Début mai, coup sur coup, Selman et ses acolytes (jugés par défaut pour une multitude d’autres vols) franchissent un cap en usant de violence. Eddy a notamment été victime d’une agression dans une voiture. "À 4h du matin, la victime fumait sur la voie publique. Une voiture est arrivée à sa hauteur et Eddy a reconnu Stéphanie à l’intérieur de la voiture. Celle-ci lui a demandé 70 € et il a accepté d’aller à la banque. Selman, passager arrière, lui a alors arraché sa montre et l’a roué de coups", lance le substitut Verbrigghe.

Deux autres vols avec violence, de divers objets, ont lieu à 8h et 9 h. Un peu plus tard aussi, en mai et en juillet. Selman ne conteste pas avoir volé de l’alcool, un paquet de cigarettes et des bières.

Une lourde peine de prison requise

Pour le parquet, une peine de minimum quatre ans de prison doit être prononcée contre le prévenu. Même si ce dernier affirme haut et fort être aujourd’hui un autre homme, qui a arrêté de boire et qui s’est définitivement débarrassé "des parasites de sa vie." La défense espère, de son côté, obtenir un sursis probatoire.

Jugement le 23 février.