CHU Charleroi: une nouvelle animation 3D plonge dans le monde des migraines

Pour répondre aux questions et expliquer les migraines et les céphalées, le CHU de Charleroi et Curling ont collaboré afin de créer une animation 3D interactive. Grâce à cela, il est possible de s’immerger avec les spécialistes en neurologie, le professeur Jean Jacquy et le docteur Sandrine Jeangette.

Comme pour une présentation météo, les spécialistes sont sur un plateau avec un décor virtuel en fond. Les thématiques abordées les surplombent et il est possible à l’utilisateur de consulter directement d’un simple clic les différentes thématiques proposées. L’animation est aussi conçue pour que l’on puisse y évoluer à 360°, permettant de la sorte de découvrir une sorte de labo du futur.

Parmi les thèmes abordés on trouve: comprendre les migraines en 3D, dans cette rubrique on apprend qu’il y a différentes sortes de migraines ; les facteurs déclencheurs ; les perspectives de traitement avec notamment le recours récent aux anticorps monoclonaux qui, administrés par injection, permettent de diminuer la fréquence et l’intensité des migraines ; que faire en cas de crise, quelles peuvent en être les causes et de quelles manières gérer cela en déterminant les causes qui peuvent faire apparaître les migraines que cela puisse être le sommeil, l’alimentation ou la gestion du stress.

Plusieurs conseils pratiques peuvent compléter l’arsenal: tenir un journal des céphalées ; pratiquer une activité physique, ce qui n’est en rien contre indiqué pour les sujets migraineux ; ou encore, l’importance de bien s’hydrater et de se protéger du soleil.