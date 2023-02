Heppignies pourrait accueillir un parc agrivoltaïque

Le projet est, depuis le 1er février, soumis à enquête publique. Il le restera jusqu’au 15 février, date de la clôture qui aura lieu à l’ancienne maison communale de Wanfercée-Baulet. L’enjeu, c’est de décrocher le permis unique, indispensable à la concrétisation du projet. La législation n’exigeant pas d’évaluation de ses incidences ni d’une étude d’incidences sur l’environnement. La Ville de Fleurus est appelée à rendre un avis, de même que d’autres instances, mais ce sont les fonctionnaires wallons, technique et délégué, qui délivreront, ou pas, le permis.

La production de 2 éoliennes

À Aiseau-Presles, où la procédure est toujours en cours, la commune s’est opposée au projet, notamment parce que, selon les autorités communales, il sacrifie des terres agricoles. Dans le cas de Fleurus, la parcelle visée figure, au plan de secteur, en zone de dépendances d’extraction. "C’est une terre de charbon, où il y a eu une activité minière. On pourrait en faire un projet d’énergie, comme extraire du charbon, sourit Alex Houtart. Mais nous, on voudrait y implanter des panneaux solaires. C’est préférable."

Le projet est nettement plus réduit qu’à Presles. Il s’étendrait sur près de 7 hectares (19 à Presles), et 9 000 panneaux (22 000 à Presles), d’une puissance totale de 5 000 mégawatts crête (14 000 à Presles), produiraient l’électricité consommée par 3 000 ménages. Il faudrait deux éoliennes pour obtenir la même production.

"Un pâturage pour moutons, impliquant le même éleveur de Gerpinnes, M. Feyers, serait partie prenante du projet", complète le promoteur. Enfin, une partie du site, classée en zone naturelle, est exploitée par un agriculteur local. "Il n’y aurait pas de panneaux, mais on compte mettre en place un projet de développement de la biodiversité en bordure de cette zone." Différence, encore, avec Presles: l’électricité produite serait destinée en priorité aux entreprises du zoning tout proche, toujours en s’appuyant sur les communautés d’énergie.

A priori positif

Ether Energy présentera en détail son projet au collège ce mercredi matin. "On est toujours ouvert aux remarques pour améliorer notre projet, pour dissiper les craintes", précise Alex Houtart. Le collège communal ne prononce évidemment pas, à ce stade, sur le projet. Mais le bourgmestre, Loïc D’Haeyer, ne cache pas avoir un a priori positif pour l’agrivoltaïque, "pour peu qu’il soit cadré, qu’il s’agisse de véritable agrivoltaïque, avec un vrai projet agricole et local, qui ne gaspille pas de terres agricoles. Pas de greenwashing", explique-t-il en substance. Et de souligner qu’un tel projet dure 25 ou 30 ans, avant que la terre retrouve son état d’origine.