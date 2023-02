La cité des Chinels labellisée: elle dit oyi au wallon

La soirée dialectale sera rythmée. Avant toutes choses, il s’agira de la première action grand public dédiée à la promotion du wallon à Fosses.

La cité des Chinels a en effet officiellement reçu le label "Ma commune dit oui aux langues régionales !" Et elles sont nombreuses. Entre toutes, – le wallon, le champenois, le lorrain et le picard-, Fosses dit oyi au… wallon. Sans surprise. Siya valèt.

Fosses fait partie du club restreint de ces communes de Wallonie attachées à la défense d’une langue régionale endogène, et minoritaire de ce fait, puisqu’elle n’est accompagnée sur cette voie linguistique que de 13 autres entités communales. Sur 262 communes, y compris les 9 rattachées à la communauté germanophone, l’envie de raviver le langage fleuri des anciens est plutôt timide. Or, encourager à ne pas perdre l’usage d’une langue régionale, c’est garantir la pérennité du patrimoine culturel dont elles sont l’expression.

L’acte fondateur de la labellisation remonte au 14 juin 2022. Une photo souriante en témoigne. Elle montre l’échevin fossois de la Culture Bernard Meuter au siège du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lors d’une cérémonie de signature. En contrepartie de ce label, les communes ont dû effectivement signer une convention les engageant formellement à promouvoir une langue régionale à travers diverses actions.

"No l’dijant co todis: oyi", titre l’échevin Meuter dans le bulletin communal de janvier. Il persiste et signe. En octobre 2021, le conseil communal avait une première fois délibéré en faveur d’une remise en valeur du wallon au cœur de la vie quotidienne des citoyens.

Mais comment ragaillardir un dialecte n’étant plus guère usité, qui a même tendance à s’éteindre ? Libres aux communes concernées de choisir les moyens de réanimation les plus appropriés, en les rabattant sur leur ADN par exemple.

Un patrimoine immatériel

C’est la formule retenue à Fosses. La soirée inaugurale de ce cycle d’actions promotionnelles du wallon va s’ancrer dans son patrimoine immatériel, qui est aussi son trésor immémorial.

Ce lundi 6 février, à l’espace Jijé, Fosses va célébrer son folklore. Un ouvrage sorti de presse en 2022, et signé du Gerpinnois Michel Robert, est tombé à pic pour servir l’intention: "Sifes, tambourîs èy’Ûlods" (Fifres, tambours et tromblons).

"Dans cet ouvrage, explique Pierre-Jean Vandersmissen, responsable du Service du Patrimoine immatériel, Michel Robert combine ses deux passions: le wallon et les marches folkloriques. Il y compile tous les genres de textes wallons (poésies, extraits de pièces de théâtre et chanson etc) se rapportant à celles-ci, et d’autres plus récents, écrits pour l’occasion."

Ce recueil permet de (re)découvrir le monde des marches folkloriques sous l’éclairage d’une langue régionale. D’ailleurs, qui peut mieux que le wallon, cette langue imagée, restituer la saveur des traditions multiséculaires de Wallonie ?

La soirée promet d’être riante et mémorable. Rehaussée de la présence de l’auteur (qui prendra la parole en wallon), et de différents représentants du folklore, elle sera ponctuée d’un florilège de lectures, scénettes, chansons et autres morceaux choisis extraits de son ouvrage. Suivra une séance de dédicaces.

Il ne faut pas vraiment s’ébaudir que Fosses se soit engagée à remettre le wallon à l’honneur, tant sa défense y a toujours été en germe. La toponymie (les noms de rue) y est traduite depuis belle lurette.

Dans ce créneau pointu, la commune a même eu droit à son bourgmestre wallophile et wallingant. Ce sympathique trublion, Roger Viroux, de Bambois, marqua les esprits par son extrémisme, à en vouloir aux Français ayant imposé leur langue si peu logique prêchait-il. Un fait d’arme à son actif: sa prestation de serment en wallon, qu’il dut recommencer en français. La loi ne permet pas ce type d’écart.

L’actuel mayeur, Gaetan de Bilderling, donnera aussi de sa personne pour faire vivre ce label. Parmi les actions retenues, il s’est engagé, lors des discours officiels, à prononcer des mots d’accueil bilingues. Idem pour les mandataires du collège. Tous pourront faire mention dans leur signature électronique d’une citation ou d’un proverbe.