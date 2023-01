Quatre dossiers verts pour Charleroi Métropole : entretien avec le député wallon Christophe Clersy

Christophe Clersy, quel bilan tirez-vous de l’action politique d’Écolo à Charleroi Métropole ?

C.C.: Je ne vais pas vous surprendre en disant que je m’en félicite. Mais au-delà des mots, il y a des actes. Surtout des actes, oui. Au niveau communal à Charleroi où nous participons au pouvoir avec le PS et C +, notre échevin Xavier Desgain fait un excellent travail. Rénovations énergétiques de bâtiments, extension du réseau cyclable, projets de réseaux de chaleur et de production alternative d’énergie, soutien aux investissements économiseurs d’énergie: sa contribution au climat est importante, avec des retombées sur l’emploi dans l’économie sociale. À la Région et au Fédéral où nous sommes aussi en majorité, nos ministres ont concrétisé des dossiers importants pour notre bassin de vie. J’en retiens quatre qui représentent une enveloppe de 130 millions d’euros. Ce n’est pas rien !

Pouvez-vous les détailler ?

C.C.: le premier, c’est la création d’un parc national en Entre Sambre & Meuse. Céline Tellier a dégagé 13 millions en faveur de ce dossier. La protection de la biodiversité n’en est pas le seul élément. Cela va se répercuter sur l’emploi, dans un arrondissement où les précarités sont marquées. C’est sûr: vous n’avez pas en Thudinie une pauvreté aussi visible qu’à Charleroi où les mendiants sont présents dans la rue. Mais le revenu par habitant est dans la moyenne basse. Il y a aussi de l’isolement. Le projet de parc national va donc booster le taux d’emploi. Si je m’en réfère au modèle de celui de Haute Campine, le seul parc reconnu en Belgique, on peut tabler sur la création de 5 000 emplois directs et indirects dans le tourisme, l’horeca, les transports… Et nous allons positionner notre région sur la carte internationale des réserves naturelles, au nombre de 400 en Europe. C’est un pari gagnant !

Quels sont les autres dossiers ?

C.C.: ils sont liés au transport: 50 millions d’euros pour le bus à haut niveau de service qui va offrir une vraie alternative à la voiture vers le sud de Charleroi, 60 millions pour l’achèvement et l’extension de la ligne de métro M5 vers le futur Grand Hôpital de Charleroi sur le site des Vallées à Gilly, aux confins de Châtelet. Ces deux projets ont été concrétisés à l’appui de notre ministre Philippe Henry. Philippe II si j’ose dire, car Philippe I avait déjà soutenu le développement du métro dans un précédent gouvernement avec l’antenne nord vers Gosselies. En fait, chaque fois qu’Écolo a participé au pouvoir au niveau wallon, le métro de Charleroi s’est étendu. La boucle centrale, c’était souvenez-vous déjà José Daras au début des années 2000. Le troisième dossier concerne le dédoublement des voies de la ligne de chemin de fer 130 A entre Charleroi et Erquelinnes, à l’initiative de Georges Gilkinet. Cela va favoriser un report modal du transport de marchandises de la route vers le rail. Ce sont encore 7 autres millions d’investissement.

Quels projets allez-vous porter en 2023 ?

C.C.: Nous en avons deux. Le premier est fédéral. Il vise à obtenir la suppression de la TVA sur les fruits et légumes. C’est notre députée Laurence Hennuy qui va batailler pour cela. Quand on me demande quel coût cela peut représenter pour le budget de l’État, je réponds que c’est un moyen de générer cinq fois plus d’économies en dépenses de santé. Favoriser la consommation de fruits et de légumes, c’est en effet un acte de prévention ! À titre personnel, je travaille avec mon collègue Manu Disabato à la rédaction d’une proposition de résolution pour mieux exploiter le gisement de déchets de la Wallonie. Chaque année, nous en produisons 26 millions de tonnes. On ne peut pas continuer à tout jeter, il faut en faire des ressources. Quand cela a du sens, il me semble donc important de soutenir la relocalisation des activités industrielles dans des micro-pôles d’économie circulaire. Je vais défendre cette idée !