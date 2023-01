Ida, dernier long-métrage glaçant de Brandon Gotto diffusé en avant-première au Caméo de Tamines

Dans ce thriller glaçant, Gotto explore la relation naissante entre Alice (Margaux Colarusso), récemment touchée par la disparition de sa mère, et Ida (Annick Cornette), son aînée, elle aussi meurtrie par le deuil et marquée d’un profond secret… L’univers est noir, comme souvent avec le Thudinien, mais nettement moins dur que pour Gravidam, son premier long-métrage récompensé par plusieurs prix à l’international.

"Le sombre, c’est quelque chose qui m’attire, je me sens à l’aise là-dedans", explique-t-il tout en affirmant avoir été inspiré par l’ambiance des thrillers sous tension des années 1990 comme La Main sur le berceau ou Liaison Fatale. "Avec Ida, j’ai voulu parler d’une personne toxique qui s’immisce dans la vie d’une personne innocente."

Pour donner corps à son œuvre, le réalisateur s’est à nouveau plongé dans les épaisses brumes de l’Ardenne. "Cette région est fascinante. Autant en été, lorsqu’il fait jour, c’est merveilleux, autant à l’approche de l’automne, à la tombée de la nuit, il y a quelque chose d’angoissant, d’inquiétant." Les plans fixes, l’important travail sur la photographie et les jeux de lumière soulignent un peu plus cette ambiance. On notera également quelques scènes filmées à Monceau-sur-Sambre, Binche, et même Tamines, dans un appartement aménagé à l’arrière du Caméo. Un produit bien wallon.

Indépendance

Bien au-delà de l’esthétique, ce qui marque chez Brandon Gotto, c’est sa détermination. Faute de réussir à décrocher le moindre subside, le jeune homme n’a pas hésité à prendre des risques et à financer son film sur fonds propres. Un choix d’audace, mais nécessaire pour celui qui vit pour le 7e art. Payant également, puisqu’ Ida a d’ores et déjà été sélectionné au Red Movie Awards de Reims, dans la catégorie meilleure drame. Le film sera prochainement diffusé à la Maison de la Poste, sur le site de Tour et Taxis.