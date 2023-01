Karim Chaibai, quel bilan dressez-vous de votre action politique après quatre ans de fonction ?

C’est un bilan extrêmement positif. Avec mes équipes et l’administration, j’ai atteint en l’espace de 4 ans les objectifs que nous nous étions fixés sur toute la mandature. Que les choses soient claires, je ne serai pas au chômage pour les deux ans qui viennent (rires): les rénovations lourdes de nos infrastructures vont commencer à se concrétiser, c’est le fruit d’un travail de fond mené avec mon collègue en charge des Bâtiments Xavier Desgain.

Quelles sont vos principales réalisations politiques à ce moment ?

C’est sur le plan événementiel que nous avons engrangé les plus beaux succès. Organisation de stages gratuits avec nos clubs sportifs, lancement de la district cup (street foot) dans les quartiers puis de la Sky league en mini basket-ball, lancement de la journée sportive du personnel communal et de la fête du sport pour tous, organisation des écrans de cinéma en plein air pour les jeunes dans chacun de nos districts: à travers ces activités, on estime avoir touché près de 10 000 enfants, adolescents et adultes. Rien de cela n’existait à mon arrivée. En vérité, nous ne nous sommes pas seulement contentés de faire plus, nous avons surtout mieux utilisé l’argent public: les moyens affectés à cette politique n’ont pas été augmentés.

Comptez-vous rééditer tout ça en 2023 ?

C’est prévu. La machine est lancée, nous n’allons pas faire demi-tour. Nous avons un formidable vivier de clubs, ils sont près d’un demi-millier dans quasi toutes les disciplines. Et nous comptons sur notre territoire des clubs 100% féminins, comme la Juve Academy à Gilly, une académie de foot intégralement dédiée aux filles !

Vous avez également doublé la valeur des chèques sport ?

Oui, nous sommes passés de 50 à 100 euros ! Pour élargir le socle des bénéficiaires, nous avons relevé le seuil financier d’octroi de cette aide communale. Les résultats sont parlants: trois fois plus de jeunes de moins de 18 ans et de seniors (65 ans et plus) ont pu en profiter. Et le budget a quadruplé. Je ne pense pas qu’une autre ville de Wallonie ait réussi à faire autant.

À quoi peut-on s’attendre pour les infrastructures, en cette nouvelle année ?

Nous allons continuer à aménager et remettre en état les agoras de quartier. Gosselies, Marchienne-au-Pont, Lodelinsart, Dampremy, Gilly, Marcinelle, à la cité parc en ont bénéficié, nous avons également refait sept terrains de basket, installé des cages de but inviolables en acier. Ce travail va se poursuivre. Je vous rappelle que plus aucune agora n’avait vu le jour depuis 20 ans, et qu’aucune aire de jeu de basket n’avait été construite… Dans les quartiers, l’étape suivante va consister à installer des modules de street workout. Ce sont des agrès en plein air pour renforcer sa musculation…

Vous allez rénover de gros complexes aussi…

En effet, le stade Yernaux entrera en chantier dans quelques mois, nous avons reçu la promesse ferme de subsides. Nous referons aussi le centre de Loisirs de Lodelinsart et le terrain synthétique de Gosselies. On espère attribuer le mois prochain le marché d’exécution de la piscine Yernaux à Montignies-sur-Sambre. Et le permis d’urbanisme pour la rénovation de celle de Marchienne-au-Pont vient de nous être notifié. Ces chantiers représentent à eux seuls plus de 20 millions d’euros d’investissement !