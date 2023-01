Namur : Aglaé va simuler un séjour sur Mars dans le désert de l'Utah

Mars UCLouvain est une ASBL qui permet, chaque année depuis 10 ans, à huit étudiants ou doctorants de partir durant deux semaines vivre une simulation de vie sur Mars. "Durant ces deux semaines nous vivons en totale simulation: pas de contact avec le monde extérieur, les réseaux sociaux, etc. Nous mangeons de la nourriture lyophilisée et lors des sorties extra-véhiculaires nous portons des combinaisons spatiales", développe Aglaé.

Sur place, chaque étudiant remplit une fonction précise, notamment celle de commandant, sous-commandant, astronome, scientifique, ingénieur, biologiste, médecin et journaliste, qui sera le rôle d’Aglaé. "De plus, chacun réalise une expérience. Cette année nous avons par exemple l’étude des bactéries afin de connaître leur résistance, l’étude des radiations, l’étude de l’impact de la musique sur notre stress… La mienne sera d’étudier l’impact de la coupure au monde extérieur sur nous", poursuit-elle.

Un mélange d’émotions

Pour la Namuroise, stress et excitation fusionnent. "C’est un mélange de plein d’émotions différentes. Il y a bien sûr un stress car nous partons loin et serons coupés de tout contact avec le monde extérieur. Mais c’est surtout beaucoup d’impatience et de hâte de vivre cela."

C’est également un rêve qui devient réalité pour la jeune femme de 24 ans. "J’ai envoyé ma candidature afin de réaliser un dernier projet avant d’être dans la vie active. J’ai toujours adoré l’univers spatial et j’avais envie de participer à cette expérience. C’est un peu un rêve d’enfant qui se réalise."

Les étudiants sont évidemment préparés mentalement à ce voyage. "Nos nombreuses réunions et teambuildings nous ont permis d’apprendre à bien nous connaître et c’est super car nous sommes tous très complémentaires. Nous avons eu des contacts avec des spécialistes et avec des personnes étant déjà parties là-bas afin d’avoir leur ressenti, leurs conseils. L’ancienne équipe nous a beaucoup aidés également dans notre préparation. Nous avons aussi la chance de passer un week-end à l’Euro Space Center de Redu et de tester les simulations d’entraînement des astronautes" conclut-elle.