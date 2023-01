Agression au Vanilla Sky de Fleurus: ce n'était pas une tentative de meurtre

Me Étienne Gras avait contesté la tentative de meurtre et la tentative d’assassinat. La cour l’a suivi, requalifiant les préventions en coups et blessures volontaires. Une peine de cinq ans de prison a été prononcée.

Le 13 juillet 2019, le public était en train de quitter le bar éphémère de Fleurus vers une heure du matin. Le prévenu se trouvait sur le parking numéro un, dans la voiture de sa compagne. Sur les images diffusées à l’audience, on distinguait un certain énervement derrière le volant. Il agitait les bras, en discutant avec plusieurs personnes.

À 1h32, il a fait une marche arrière et son auto touche une voiture stationnée sur le parking. Il a quitté les lieux et a percuté deux jeunes hommes, blessés.

Pour le tribunal, c’était une tentative de meurtre. "Rien ne démontre qu’une victime ait été traînée sur plusieurs mètres", avait plaidé Me Gras, qui avait demandé une requalification en coups et blessures.

Une demi-heure plus tard, le prévenu est revenu et a usé d’une arme. Il a tiré un coup en l’air puis deux coups vers les victimes, dans une trajectoire descendante.

Pour le tribunal, il était animé de l’intention de tuer et l’acte était prémédité. Or, le prévenu n’a visé aucune zone létale, mais le sol, blessant un jeune homme aux jambes.

Dans les deux cas, la tentative d’homicide n’a pas été retenue.

L’arrestation immédiate du prévenu a été ordonnée. La cour craint une fuite ou une récidive.