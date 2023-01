Charleroi : le restaurant Chez Chermanne ferme ses portes

On devine certaines raisons de cette annonce, tout de même un peu abrupte. Comme tant d’autres enseignes horeca, "Chez Chermanne" a dû affronter les difficultés liées à la crise sanitaire du Covid. Certaines mesures avaient ainsi été prises pour contenir les dépenses. Mais la crise énergétique a aggravé une situation dont on venait à peine de se dépêtrer.

Le chef évoque aussi la situation du quartier où est implanté son restaurant: elle "est devenue insupportable", observe-t-il, citant "les travaux de la Ville Haute, les grosses problématiques d’accès et de parking", ainsi que "l’insécurité grandissante et incontrôlée". Autant de facteurs qui, selon lui, ont provoqué "une baisse implacable de la fréquentation" de son bel établissement.

Sept ans à Charleroi

Le restaurant avait ouvert ses portes en 2015. Il n’avait fallu que trois ans à Stéphane Chermanne pour convaincre les principaux guides gastronomiques avec sa cuisine inventive, aux accents parfois méditerranéens, faisant aussi la part belle aux morceaux de viande moins nobles qu’il travaillait avec bonheur. Dès 2018, celui qui avait fait ses armes au Gastronome (Paliseul), au Sanglier des Ardennes (Durbuy) et au Comme chez soi (Bruxelles), avant de voler de ses propres ailes dès 2006, avait décroché un Bib gourmand au Michelin et avait encore reçu un 14,5 au Gault et Millau en 2022.

Non sans avoir remercié ses fidèles clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs "sans qui la maison ne saurait pas fonctionner", Stéphane Chermanne ferme donc les portes de son restaurant, "avec un profond regret". Il va "quitter le centre de Charleroi", précise-t-il, "pour souffler, pour faire une pause, pour prendre le temps de la réflexion et, bien sûr, si cela est possible, repartir vers de nouveaux projets". Une lueur d’espoir, donc, pour les clients qui, via Facebook, espèrent un nouveau projet avec le même chef aux fourneaux.