Fosses-la-Ville: obsolète, le hall sportif de Sart-Saint-Laurent sera rasé

Il faut dire que ce hall sportif, avec son mur de façade aveugle en briques, n’a vraiment jamais eu l’allure d’un bâtiment taillé pour les sports. Et pour cause puisqu’il s’agit d’un vestige industriel sans âme, construit par un entrepreneur privé dans les années 60 afin d’y pratiquer une activité de démolition de voitures. Puis, l’immeuble abrita une activité de montage de remorques. Très loin donc de l’univers des loisirs et des sports.

De privé, il devint public après son acquisition par la ville de Fosses, qui y vit un endroit approprié, par sa superficie au sol, à la pratique de sports de ballons tels que le basket.

Ce hall petit à petit réhabilité en centre sportif, et équipé en conséquence, servit d’incubateur à d’autres activités sportives telles que le tennis de table, le foot en salle, le judo etc.

Vu son usage en perpétuelle expansion, les collèges communaux successifs y ont investi beaucoup d’argent, notamment dans les revêtements et les aménagements de vestiaires. Heureusement, ce centre sportif de l’autre siècle n’a fait l’objet d’aucun gros chantier depuis 20 ans. Car, au prix actuel des énergies, il ne passe plus. Les ripolinages successifs ont vécu, sans parler des rustines. "Se posent des problèmes d’infiltration d’eau (sur sa toiture plate), de stabilité mais surtout de pertes énergétiques", note l’échevin. En un mot, avec des sols et des murs non-isolés, c’est une passoire. Par ailleurs, les hauteurs ne sont plus adaptées. Il y a donc une relative urgence à offrir aux citoyens des espaces de sport dignes du XXIe siècle.

"Les coûts de chauffage ont triplé. Si on ne fait rien, occuper le hall deviendra impayable pour les clubs", poursuit l’échevin.

Une étude réalisée par Infrasports (la direction des infrastructures sportives de Wallonie) a révélé qu’abattre le hall pour en reconstruire un neuf sera plus avantageux que le restaurer. Les travaux pourraient déjà commencer en 2024. "L’objectif est de réduire la consommation d’énergie de 35%".

L’obsolescence avérée du hall sportif ne peut occulter le fait qu’il dépanna, des décennies durant, bien des associations et des événements en quête de grandes surfaces. De 2006 à 2019, le centre culturel y organisa son festival d’été Racontons la scène.

Il restera enfin dans l’histoire pour avoir accueilli un centre de vaccination de second rang qui piqua à cadence infernale, jusqu’à 900 personnes par jour, au plus fort de la campagne vaccinale.