Sambreville: Magnifiée, la piscine rouvrira au printemps

Parmi les projets engagés sur lesquels le bourgmestre a communiqué mercredi, lors de son allocution devant le personnel communal à l’occasion des vœux, celui de la piscine communale. À juste titre puisque ce chantier de restauration majeur, entamé le 1er février 2021, touche à sa fin.

La piscine rouvrira en effet ses portes aux baigneurs en mars. Ce fut l’une des informations positives distillées entre deux évocations de la situation préoccupante vécue par les pouvoirs locaux. Imputable principalement à des sous-financements chroniques.

La piscine de Sambreville, comme nombre d’autres bassins, a très mal vieilli depuis sa construction, entamée en 1978 et inaugurée en 1980. Elle était devenue obsolète, ce qui lui a permis de bénéficier du plan (régional) "piscine".

Pour rappel, le plan "piscine", lancé en 2015, vise prioritairement à réduire au max les consommations énergétiques des bassins de Wallonie et à favoriser l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

Les communes candidates au plan devaient s’inscrire dans un ou plusieurs des 4 critères retenus: la réduction de l’empreinte carbone ; l’accessibilité des piscines aux personnes à mobilité réduite et atteintes de tout type de déficience ; le développement d’aménagements favorisant l’apprentissage de la natation et, enfin, dans un registre plus chimique, la réduction de l’utilisation du chlore.

Un 25 mètres + 3 cm

En tout, sur 33 dossiers éligibles, 27 projets ont été retenus par le gouvernement wallon, dont celui de Sambreville. Ce n’est pas le collège mais la Régie communale des sports "Sambr’Athlétic" qui a géré ce dossier majeur de la législature 2018-2024 en qualité de maître d’ouvrage.

Le plan piscine a été doté d’un montant global de 110 millions d’€, décomposé en 55 millions de subsides et 55 millions de prêts à taux 0%. De ce pactole, Sambreville en a prélevé 1 807 712 d’€.

C’est beaucoup et peu en même temps car, en tout, le chantier coûtera 5 500 000, une somme astronomique supportée par le subside régional mais surtout par la ville, via de classiques recours à l’emprunt dont un prêt d’1 700 000 à 0 %.

Les piscines publiques étant gloutonnes en énergie, le chantier a consisté à booster l’isolation. Par exemple, l’entreprise générale CRC a procédé à la projection de 10 cm de mousse de polyuréthane sur les plages de la piscine. Les panneaux de bardage de la façade sont, eux, composés de mousse de verre cellulaire de 15 cm d’épaisseur. Ils ont été par la suite recouverts de panneaux de métal galvanisé.

Les dimensions de la piscine restent identiques, avec une longueur de 25 mètres + 3cm qui lui permettra d’être homologuée pour accueillir des compétitions officielles.

Un changement notable: le liner viendra (en février) se poser sur une cuve en inox. Adieu le revêtement en carrelage aux joints poreux à la longue. Au cours de cette dernière ligne droite, les différents corps de métier s’appliquent à placer les menuiseries des vestiaires ainsi que les casiers dédiés aux effets personnels.

Le nouveau bassin sera enfin équipé d’un système de détection anti-noyade. Quant à l’eau, elle sera filtrée et purifiée par UV, un processus novateur consistant à envoyer des ondes lumineuses invisibles. Les petits baigneurs nageront en toute sécurité.