Un dealer interpellé avenue Henin

La zone de police de Charleroi et le parquet sont très à cheval en ce qui concerne la lutte contre le trafic de produits stupéfiants dans les rues de Charleroi. Fréquemment, des opérations policières et des interpellations sont menées. Ce fut encore le cas en ce début d’année. Le 3 janvier, lors d’une patrouille du PSO (Peloton Sécurisation et Ordre public) à l’avenue Henin à Charleroi, un individu a été interpellé par les policiers carolos. "Il était occupé à cacher un objet usuel qui s’est avéré être une cache pour des produits stupéfiants", rapporte la zone de police de Charleroi. Le contrôle de la planque et du dealer a permis la saisie de 49 boulettes de cocaïne (11,49 grammes) et de 30 boulettes d’héroïne (34,22 grammes).