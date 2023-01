Spectacle à Fleurus: "Kosmos", la mythologie adaptée aux enfants

Sur les planches, Lara Hubinont et Jasmina Douieb, avec Elsa Tarlton en alternance, apportent des pistes de réponses en revisitant des textes antiques, d’Hésiode et d’Ovide, entre autres. La mythologie grecque livre alors tous ses secrets, amenant aussi les enfants à prendre conscience que ces grands questionnements traversent les sociétés humaines depuis des millénaires.

Pour aborder ces sujets, les deux comédiennes, qui ont coécrit la pièce, Jasmina Douieb assurant, par ailleurs, la mise en scène, ont recours au jeu avec des objets divers et variés, issus du quotidien familial ou bien plus loufoques. Humour et poésie sont aussi au programme de ce récit qui évoque Gaïa et Cronos, fille et garçon, terre et ciel, et toutes les idées qu’ils engendrent.

Deux représentations scolaires, le lundi 23 janvier, sont complètes. La représentation grand public, ce dimanche 22 janvier, à 15 heures, compte encore quelques places. Il faut les réserver au plus vite via www.martinrou.be ou au 071 81 63 32.